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    ФК Болонья - видеообзоры

    Город Болонья
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.bolognafc.it/
    Стадион Ренато ДальАра
    Тренер Тиаго Мотта
    10 апреля, 2017
    1
    Серия А. 31-й тур. «Болонья» - «Рома» - 0:3
    9 февраля, 2017
    1
    Серия А. 18-й тур. «Болонья» - «Милан» - 0:1
    18 января, 2017
    1
    Кубок Италии. 1/8 финала. «Интер» - «Болонья» - 3:2
    22 сентября, 2016
    2
    Серия А. 5-й тур. «Болонья» - «Сампдория» - 2:0
    11 сентября, 2016
    4
    Серия А. 3-й тур. «Болонья» - «Кальяри» - 2:1
    8 мая, 2016
    5
    Серия А. 37-й тур. «Болонья» - «Милан» - 0:1
    19 апреля, 2016
    9
    Серия А. 34-й тур. «Наполи» - «Болонья» - 6:0
    12 апреля, 2016
    2
    Серия А. 32-й тур. «Рома» - «Болонья» - 1:1
    5 апреля, 2016
    3
    Серия А. 31-й тур. «Болонья» - «Верона» - 0:1
    20 марта, 2016
    6
    Серия А. 30-й тур. «Аталанта» - «Болонья» - 2:0
    13 марта, 2016
    5
    Серия А. 29-й тур. «Интер» - «Болонья» - 2:1
    28 февраля, 2016
    5
    Серия А. 27-й тур. «Палермо» - «Болонья» - 0:0
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