Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная Бельгии - видеообзоры

    Сайт http://www.footbel.be
    Стадион Король Бодуэн
    Тренер Доменико Тедеско
    30 марта, 2017
    1
    Товарищеский матч. Россия – Бельгия – 3:3
    14 ноября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Бельгия – Эстония – 8:1
    6 сентября, 2016
    4
    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Кипр – Бельгия – 0:3
    1 июля, 2016
    10
    Евро-2016. 1/4 финала. Уэльс - Бельгия - 3:1
    27 июня, 2016
    9
    Евро-2016. 1/8 финала. Венгрия - Бельгия - 0:4
    23 июня, 2016
    7
    Евро-2016. 3-й тур. Швеция - Бельгия - 0:1
    18 июня, 2016
    5
    Евро-2016. 2-й тур. Бельгия - Ирландия - 3:0
    13 июня, 2016
    5
    Евро-2016. 1-й тур. Бельгия - Италия - 0:2
    6 июня, 2016
    5
    Товарищеский матч. Бельгия - Норвегия - 3:2
    30 марта, 2016
    3
    Товарищеский матч. Португалия - Бельгия - 2:1
    13 октября, 2015
    4
    Евро-2016. 10-й тур. Бельгия – Израиль – 3:1
    • Читайте нас: 
    11