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    ФК Брайтон - видеообзоры

    Город Брайтон & Хов
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.seagulls.co.uk
    Стадион Фалмер
    Тренер Роберто Де Дзерби
    28 декабря, 2016
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    Чемпионшип. 23-й тур. «Брайтон» - «КПР» - 3:0
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