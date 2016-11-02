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    ФК Брюгге - видеообзоры

    Город Брюгге
    Дивизион Бельгия-Про-Лига
    Сайт http://www.clubbrugge.be/
    Стадион Ян Брейдель
    Тренер Карл Хефкенс
    2 ноября, 2016
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    ЛЧ. 4-й тур. «Порту» - «Брюгге» - 1:0
    17 сентября, 2015
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    ЛЕ. 1-й тур. «Наполи» - «Брюгге»
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