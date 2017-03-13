Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Бетис - видеообзоры

    Город Севилья
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт www.realbetisbalompie.es
    Стадион Бенито Вильямарин
    Тренер Мануэль Пеллегрини
    13 марта, 2017
    1
    Примера. 27-й тур. «Реал» - «Бетис» - 2:1
    4 марта, 2017
    1
    Примера. 26-й тур. «Бетис» - «Реал Сосьедад» - 2:3
    1 марта, 2017
    1
    Примера. 25-й тур. «Малага» - «Бетис» - 1:2
    27 февраля, 2017
    1
    Примера. 24-й тур. «Бетис» - «Севилья» - 1:2
    30 января, 2017
    1
    Примера. 20-й тур. «Бетис» - «Барселона» - 1:1
    16 мая, 2016
    3
    Примера. 38-й тур. «Бетис» - «Хетафе» - 2:1
    30 апреля, 2016
    4
    Примера. 36-й тур. «Бетис» - «Барселона» - 0:2
    30 апреля, 2016
    2
    Примера. 36-й тур. «Атлетико» - «Райо Вальекано» - 1:0
    24 апреля, 2016
    7
    Примера. 35-й тур. «Севилья» - «Бетис» - 2:0
    17 апреля, 2016
    2
    Примера. 33-й тур. «Сельта» - «Бетис» - 1:1
    2 апреля, 2016
    10
    Примера. 31-й тур. «Атлетико» - «Бетис» - 5:1
    13 марта, 2016
    5
    Примера. 29-й тур. «Атлетик» - «Бетис» - 3:1
    • Читайте нас: 
    11