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    ФК Бешикташ - видеообзоры

    Город Стамбул
    Дивизион Турция-Супер-Лига
    Сайт http://www.bjk.com.tr/
    Стадион Водафон Парк
    Тренер Сенол Гюнеш
    21 апреля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/4 финала. «Бешикташ» - «Лион» - 2:1 (пен. - 6:7)
    14 апреля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/4 финала. «Лион» - «Бешикташ» - 2:1
    17 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Бешикташ» - «Олимпиакос» - 4:1
    10 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Олимпиакос» - «Бешикташ» - 1:1
    24 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Бешикташ» - «Хапоэль Б-Ш» - 2:1
    23 ноября, 2016
    1
    ЛЧ. 5-й тур. «Бешикташ» - «Бенфика» - 3:3
    20 октября, 2016
    1
    ЛЧ. 3-й тур. «Наполи» - «Бешикташ» - 2:3
    13 сентября, 2016
    2
    ЛЧ. 1-й тур. «Бенфика» – «Бешикташ» – 1:1
    11 декабря, 2015
    8
    ЛЕ. 6-й тур. «Спортинг» - «Бешикташ» - 3:1
    5 ноября, 2015
    9
    ЛЕ. 4-й тур. «Бешикташ» - «Локомотив» - 1:1
    23 октября, 2015
    8
    ЛЕ. 3-й тур. «Локомотив» - «Бешикташ» - 1:1
    2 октября, 2015
    9
    ЛЕ. 2-й тур. «Бешикташ» - «Спортинг» - 1:1
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