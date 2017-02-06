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    Сборная Буркины Фасо - видеообзоры

    Сайт www.fbfoot.com/
    Тренер Каму Мало
    6 февраля, 2017
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    Кубок Африки. Матч за 3-е место. Буркина-Фасо – Гана – 1:0
    3 февраля, 2017
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    Кубок Африки. 1/2 финала. Буркина-Фасо – Египет – 1:1 (3:4 - пен.)
    30 января, 2017
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    Кубок Африки. 1/4 финала. Буркина-Фасо – Тунис – 2:0
    23 января, 2017
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    Кубок Африки. Группа А. Гвинея-Бисау– Буркина-Фасо – 0:2
    20 января, 2017
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    Кубок Африки. Группа А. Габон – Буркина-Фасо – 1:1
    17 января, 2017
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    Кубок Африки. Группа А. Буркина-Фасо – Камерун – 1:1
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