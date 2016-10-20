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    ФК Базель - видеообзоры

    Город Базель
    Дивизион Швейцария-Суперлига
    Сайт http://www.fcb.ch/
    Стадион Сент Якоб-Парк
    Тренер Алекс Фрай
    20 октября, 2016
    1
    ЛЧ. 3-й тур. «ПСЖ» - «Базель» - 3:0
    14 сентября, 2016
    2
    ЛЧ. 1-й тур. «Базель» – «Лудогорец» – 1:1
    18 марта, 2016
    6
    ЛЕ. 1/8 финала. «Севилья» - «Базель» - 3:0
    10 марта, 2016
    6
    ЛЕ. 1/8 финала. «Базель» - «Севилья» - 0:0
    26 февраля, 2016
    9
    ЛЕ. 1/16 финала. «Базель» - «Сент-Этьен» - 2:1
    26 ноября, 2015
    7
    ЛЕ. 5-й тур. «Базель» - «Фиорентина» - 2:2
    18 сентября, 2015
    6
    ЛЕ. 1-й тур. «Фиорентина» - «Базель»
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