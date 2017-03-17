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    ФК Байер - видеообзоры

    Город Леверкузен
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.bayer04.de
    Стадион Бай-Арена
    Тренер Хаби Алонсо
    17 марта, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» - «Байер» - 0:0
    4 марта, 2017
    1
    Бундеслига. 23-й тур. «Боруссия Д» - «Байер» - 6:2
    21 февраля, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Байер» - «Атлетико» - 2:4
    22 декабря, 2016
    1
    Бундеслига. 16-й тур. «Кельн» - «Байер» - 1:1
    11 декабря, 2016
    1
    Бундеслига. 14-й тур. «Шальке» - «Байер» - 0:1
    8 декабря, 2016
    1
    ЛЧ. 6-й тур. «Байер» - «Монако» - 3:0
    2 ноября, 2016
    1
    ЛЧ. 4-й тур. «Тоттенхэм» - «Байер» - 0:1
    15 сентября, 2016
    4
    ЛЧ. 1-й тур. «Байер» - ЦСКА - 2:2
    10 сентября, 2016
    4
    Бундеслига. 2-й тур. «Байер» - «Гамбург» - 3:1
    28 августа, 2016
    8
    Бундеслига. 1-й тур. «Боруссия» М - «Байер» - 2:1
    7 мая, 2016
    5
    Бундеслига. 33-й тур. «Боруссия» М - «Байер» - 2:1
    30 апреля, 2016
    8
    Бундеслига. 32-й тур. «Байер» - «Герта» - 2:1
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