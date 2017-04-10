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    ФК Бавария - видеообзоры

    Город Мюнхен
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт www.fcbayern.de
    Стадион Альянц Арена
    Тренер Юлиан Нагельсман
    10 апреля, 2017
    1
    Бундеслига. 28-й тур. «Бавария» - «Боруссия Д» - 4:1
    6 апреля, 2017
    1
    Бундеслига. 27-й тур. «Хоффенхайм» - «Бавария» - 1:0
    20 марта, 2017
    1
    Бундеслига. 25-й тур. «Боруссия М» - «Бавария» - 0:1
    4 марта, 2017
    1
    Бундеслига. 23-й тур. «Кельн» - «Бавария» - 0:3
    16 февраля, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» - «Арсенал» - 5:1
    8 февраля, 2017
    1
    Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» - «Вольфсбург» - 1:0
    5 февраля, 2017
    1
    Бундеслига. 19-й тур. «Бавария» - «Шальке» - 1:1
    22 декабря, 2016
    1
    Бундеслига. 16-й тур. «Бавария» - «РБ Лейпциг» - 3:0
    10 декабря, 2016
    1
    Бундеслига. 14-й тур. «Бавария» - «Вольфсбург» - 5:0
    23 ноября, 2016
    1
    ЛЧ. 5-й тур. «Ростов» - «Бавария» - 3:2
    2 ноября, 2016
    1
    ЛЧ. 4-й тур. «ПСВ» - «Бавария» - 1:2
    20 октября, 2016
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    ЛЧ. 3-й тур. «Бавария» - ПСВ - 4:1
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