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    ФК БАТЭ - видеообзоры

    Город Борисов
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт http://www.fcbate.by/
    Стадион Борисов-Арена
    Тренер Кирилл Альшевский
    10 декабря, 2015
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    ЛЧ. 6-й тур. «Рома» - БАТЭ – 0:0
    24 ноября, 2015
    5
    ЛЧ. 5-й тур. БАТЭ – «Байер» - 1:1
    5 ноября, 2015
    7
    ЛЧ. 4-й тур. «Барселона» - БАТЭ - 3:0
    29 сентября, 2015
    11
    ЛЧ. 2-й тур. БАТЭ – «Рома» - 3:2
    17 сентября, 2015
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    ЛЧ. 1-й тур. «Байер» - БАТЭ
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