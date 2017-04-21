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    ФК Барселона - видеообзоры

    Город Барселона
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.fcbarcelona.com
    Стадион Камп Ноу
    Тренер Хавьер «Хави» Эрнандес
    21 апреля, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» - «Ювентус» - 0:0
    10 апреля, 2017
    1
    Примера. 31-й тур. «Малага» - «Барселона» - 2:0
    6 апреля, 2017
    1
    Примера. 30-й тур. «Барселона» - «Севилья» - 3:0
    20 марта, 2017
    1
    Примера. 28-й тур. «Барселона» - «Валенсия» - 4:2
    9 марта, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» - «ПСЖ» - 6:1
    27 февраля, 2017
    1
    Примера. 24-й тур. «Атлетико» - «Барселона» - 1:2
    20 февраля, 2017
    1
    Примера. 23-й тур. «Барселона» - «Леганес» - 2:1
    15 февраля, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» - «Барселона» - 4:0
    8 февраля, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Атлетико» - 1:1
    5 февраля, 2017
    1
    Примера. 21-й тур. «Барселона» - «Атлетик» - 3:0
    30 января, 2017
    1
    Примера. 20-й тур. «Бетис» - «Барселона» - 1:1
    27 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/4 финала. «Барселона» - «Реал Сосьедад» - 5:2
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