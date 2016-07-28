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    ФК Балтика - видеообзоры

    Город Калининград
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://www.fc-baltika.ru/
    Стадион Калининград
    Тренер Сергей Игнашевич
    28 июля, 2016
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    ФНЛ. 4-й тур. «Динамо» - «Балтика» - 2:1
    8 ноября, 2015
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    ФНЛ. 20-й тур. «Волгарь» - «Балтика» - 1:0
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