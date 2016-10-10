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    Сборная Австрии - видеообзоры

    Сайт http://www.oefb.at/show_page.php?pid=325
    Стадион Эрнст Хаппель
    Тренер Ральф Рангник
    10 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Сербия - Австрия - 3:2
    5 сентября, 2016
    3
    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Грузия - Австрия - 1:2
    22 июня, 2016
    10
    Евро-2016. 3-й тур. Исландия - Австрия - 2:1
    18 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 2-й тур. Португалия - Австрия - 0:0
    14 июня, 2016
    9
    Евро-2016. 1-й тур. Австрия - Венгрия - 0:2
    10 октября, 2015
    6
    Евро-2016. 9-й тур. Черногория - Австрия - 2:3
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