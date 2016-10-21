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    ФК Аустрия - видеообзоры

    Город Вена
    Дивизион Австрия-Бундеслига
    Сайт www.fk-austria.at
    Стадион Генерали Арена
    Тренер Манфред Шмид
    21 октября, 2016
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    ЛЕ. 3-й тур. «Рома» - «Аустрия» - 3:3
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