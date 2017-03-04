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    ФК Аугсбург - видеообзоры

    Город Аугсбург
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.fcaugsburg.de/
    Стадион СГЛ-Арена
    Тренер Энрико Маасен
    4 марта, 2017
    1
    Бундеслига. 23-й тур. «Аугсбург» - «РБ Лейпциг» - 2:2
    6 февраля, 2017
    1
    Бундеслига. 19-й тур. «Аугсбург» - «Вердер» - 3:2
    21 декабря, 2016
    1
    Бундеслига. 16-й тур. «Боруссия» - «Аугсбург» - 1:1
    11 сентября, 2016
    4
    Бундеслига. 2-й тур. «Вердер» - «Аугсбург» - 1:2
    30 апреля, 2016
    3
    Бундеслига. 32-й тур. «Аугсбург» - «Кельн» - 0:0
    20 марта, 2016
    4
    Бундеслига. 27-й тур. «Аугсбург» - «Боруссия» - 1:3
    25 февраля, 2016
    5
    ЛЕ. 1/16 финала. «Ливерпуль» - «Аугсбург» - 1:0
    19 февраля, 2016
    7
    ЛЕ. 1/16 финала. «Аугсбург» - «Ливерпуль» - 0:0
    14 февраля, 2016
    5
    Бундеслига. 21-й тур. «Аугсбург» – «Бавария» – 1:3
    13 декабря, 2015
    5
    Бундеслига. 16-й тур. «Аугсбург» - «Шальке» - 2:1
    11 декабря, 2015
    6
    ЛЕ. 6-й тур. «Партизан» - «Аугсбург» - 1:3
    26 ноября, 2015
    9
    ЛЕ. 5-й тур. «Аугсбург» - «Атлетик» Б – 2:3
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