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    ФК Атлетико - видеообзоры

    Город Мадрид
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.atleticodemadrid.com/
    Стадион Ванда Метрополитано
    Тренер Диего Симеоне
    10 апреля, 2017
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    Примера. 31-й тур. «Реал» - «Атлетико» - 1:1
    20 марта, 2017
    1
    Примера. 28-й тур. «Атлетико» - «Севилья» - 3:1
    17 марта, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» - «Байер» - 0:0
    4 марта, 2017
    1
    Примера. 25-й тур. «Депортиво» - «Атлетико» - 1:1
    27 февраля, 2017
    1
    Примера. 24-й тур. «Атлетико» - «Барселона» - 1:2
    21 февраля, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Байер» - «Атлетико» - 2:4
    19 февраля, 2017
    1
    Примера. 23-й тур. «Спортинг» - «Атлетико» - 1:4
    13 февраля, 2017
    1
    Примера. 22-й тур. «Атлетико» - «Сельта» - 3:2
    8 февраля, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Атлетико» - 1:1
    23 января, 2017
    1
    Примера. 19-й тур. «Атлетик» - «Атлетико» - 2:2
    20 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/4 финала. «Атлетико» - «Эйбар» - 3:0
    13 декабря, 2016
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    Примера. 15-й тур. «Вильярреал» - «Атлетико» - 3:0
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