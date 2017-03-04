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    ФК Атлетик - видеообзоры

    Город Бильбао
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://athletic-bilbao.ru/
    Стадион Сан Мамес Баррия
    Тренер Эрнесто Вальверде
    4 марта, 2017
    1
    Примера. 25-й тур. «Севилья» - «Атлетик» - 1:0
    24 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «АПОЭЛ» - «Атлетик» - 2:0
    5 февраля, 2017
    1
    Примера. 21-й тур. «Барселона» - «Атлетик» - 3:0
    23 января, 2017
    1
    Примера. 19-й тур. «Атлетик» - «Атлетико» - 2:2
    12 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/8 финала. «Барселона» - «Атлетик Б» - 3:1
    6 января, 2017
    4
    Кубок Испании. 1/8 финала. «Атлетик» - «Барселона» - 2:1
    4 ноября, 2016
    1
    ЛЕ. 4-й тур. «Атлетик» - «Генк» - 5:3
    15 сентября, 2016
    3
    ЛЕ. 1-й тур. «Сассуоло» - «Атлетик» - 3:0
    15 мая, 2016
    7
    Примера. 38-й тур. «Атлетик» - «Севилья» - 3:1
    1 мая, 2016
    5
    Примера. 36-й тур. «Атлетик» Б - «Сельта» - 2:1
    24 апреля, 2016
    4
    Примера. 35-й тур. «Леванте» - «Атлетик» - 2:2
    17 апреля, 2016
    2
    Примера. 33-й тур. «Малага» - «Атлетик» - 0:1
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