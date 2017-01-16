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    ФК Аталанта - видеообзоры

    Город Бергамо
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.atalanta.it
    Стадион Атлети Адзурри
    Тренер Джан Пьеро Гасперини
    16 января, 2017
    1
    Серия А. 20-й тур. «Лацио» - «Аталанта» - 2:1
    12 января, 2017
    1
    Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» - «Аталанта» - 3:2
    26 сентября, 2016
    4
    Серия А. 6-й тур. «Кротоне» - «Аталанта» - 1:3
    3 мая, 2016
    3
    Серия А. 36-й тур. «Наполи» - «Аталанта» - 2:1
    17 апреля, 2016
    6
    Серия А. 33-й тур. «Аталанта» - «Рома» - 3:3
    20 марта, 2016
    6
    Серия А. 30-й тур. «Аталанта» - «Болонья» - 2:0
    7 марта, 2016
    3
    Серия А. 28-й тур. «Аталанта» - «Ювентус» - 0:2
    16 января, 2016
    7
    Серия А. 20-й тур. «Аталанта» - «Интер» - 1:1
    6 января, 2016
    5
    Серия А. 18-й тур. «Удинезе» - «Аталанта» - 2:1
    29 ноября, 2015
    5
    Серия А. 14-й тур. «Рома» – «Аталанта» – 0:2
    8 ноября, 2015
    4
    Серия А. 12-й тур. «Милан» - «Аталанта» - 0:0
    25 октября, 2015
    7
    Серия А. 9-й тур. «Ювентус» - «Аталанта» - 2:0
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