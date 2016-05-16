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    ФК Астон Вилла - видеообзоры

    Город Бирмингем
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт https://www.avfc.co.uk/
    Стадион Вилла Парк
    Тренер Унаи Эмери
    16 мая, 2016
    4
    АПЛ. 38-й тур. «Арсенал» - «Астон Вилла» - 4:0
    16 апреля, 2016
    6
    АПЛ. 34-й тур. «Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла» - 1:0
    2 апреля, 2016
    7
    АПЛ. 32-й тур. «Астон Вилла» - «Челси» - 0:4
    19 марта, 2016
    3
    АПЛ. 31-й тур. «Суонси» - «Астон Вилла» - 1:0
    13 марта, 2016
    7
    АПЛ. 30-й тур. «Астон Вилла» - «Тоттенхэм» - 0:2
    5 марта, 2016
    9
    АПЛ. 29-й тур. «Манчестер Сити» - «Астон Вилла» - 4:0
    14 февраля, 2016
    6
    АПЛ. 26-й тур. «Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 0:6
    16 января, 2016
    7
    АПЛ. 22-й тур. «Астон Вилла» - «Лестер» - 1:1
    13 января, 2016
    6
    АПЛ. 21-й тур. «Астон Вилла» - «Кристал Пэлас» - 1:0
    9 января, 2016
    3
    КА. 1/32 финала. «Уикомб» - «Астон Вилла» - 1:1
    13 декабря, 2015
    2
    АПЛ. 16-й тур. «Астон Вилла» - «Арсенал» - 0:2
    3 ноября, 2015
    11
    АПЛ. 11-й тур. «Тоттенхэм» - «Астон Вилла» - 3:1
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