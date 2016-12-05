Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Арсенал - видеообзоры

    Город Тула
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://arsenaltula.ru/
    Стадион Арсенал
    Тренер Александр Сторожук
    5 декабря, 2016
    4
    РФПЛ. 17-й тур. «Арсенал» - «Анжи» - 1:0
    18 ноября, 2016
    5
    РФПЛ. 14-й тур. «Арсенал» – ЦСКА – 0:1
    6 ноября, 2016
    5
    РФПЛ. 13-й тур. «Ростов» – «Арсенал» – 4:1
    21 октября, 2016
    5
    РФПЛ. 11-й тур. «Крылья Советов» - «Арсенал» - 1:1
    25 сентября, 2016
    2
    РФПЛ. 8-й тур. «Арсенал» Т - «Терек» - 0:0
    17 сентября, 2016
    4
    РФПЛ. 7-й тур. «Томь» - «Арсенал» - 1:0
    11 сентября, 2016
    6
    РФПЛ. 6-й тур. «Арсенал» - «Зенит» - 0:5
    28 августа, 2016
    2
    РФПЛ. 5-й тур. «Урал» - «Арсенал» Т - 1:1
    14 августа, 2016
    8
    РФПЛ. 3-й тур. «Анжи» - «Арсенал» Т - 1:0
    6 августа, 2016
    5
    РФПЛ. 2-й тур. «Арсенал» - «Рубин» - 1:0
    31 июля, 2016
    9
    РФПЛ. 1-й тур. «Спартак» - «Арсенал» - 4:0
    20 марта, 2016
    2
    ФНЛ. 27-й тур. «Арсенал» - «Енисей» - 2:0
    • Читайте нас: 
    11