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    ФК Арсенал - видеообзоры

    Город Лондон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.arsenal.com/
    Стадион Эмирейтс
    Тренер Микель Артета
    3 апреля, 2017
    1
    АПЛ. 30-й тур. «Арсенал» - «Манчестер Сити» - 2:2
    21 февраля, 2017
    1
    Кубок Англии. 1/8 финала. «Саттон Юнайтед» - «Арсенал» - 0:2
    16 февраля, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» - «Арсенал» - 5:1
    1 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 23-й тур. «Арсенал» - «Уотфорд» - 1:2
    28 января, 2017
    1
    Кубок Англии. 1/16 финала. «Саутгемптон» - «Арсенал» - 0:5
    23 января, 2017
    1
    АПЛ. 22-й тур. «Арсенал» - «Бернли» - 2:1
    14 января, 2017
    1
    АПЛ. 21-й тур. «Суонси» - «Арсенал» - 0:4
    8 января, 2017
    1
    Кубок Англии. 1/32 финала. «Престон Норт Энд» - «Арсенал» - 1:2
    4 января, 2017
    1
    АПЛ. 20-й тур. «Борнмут» - «Арсенал» - 3:3
    1 января, 2017
    1
    АПЛ. 19-й тур. «Арсенал» - «Кристал Пэлас» - 2:0
    26 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 18-й тур. «Арсенал» - «Вест Бромвич» - 1:0
    18 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 17-й тур. «Манчестер Сити» - «Арсенал» - 2:1
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