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    Сборная Аргентины - видеообзоры

    Сайт www.afa.org.ar
    Тренер Лионель Скалони
    30 марта, 2017
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Боливия – Аргентина – 2:0
    24 марта, 2017
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Аргентина – Чили – 1:0
    12 октября, 2016
    2
    Отбор на ЧМ-2018. Аргентина - Парагвай - 0:1
    27 июня, 2016
    9
    Кубок Америки. Финал. Аргентина - Чили - 0:0 (2:4, пен)
    22 июня, 2016
    4
    Кубок Америки. 1/2 финала. США - Аргентина - 0:4
    11 июня, 2016
    6
    Кубок Америки. 2-й тур. Аргентина - Панама - 5:0
    7 июня, 2016
    3
    Кубок Америки. 1-й тур. Аргентина - Чили - 2:1
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