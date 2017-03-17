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    ФК АПОЭЛ - видеообзоры

    Город Никосия
    Дивизион Кипр-Первый Дивизион
    Сайт http://www.apoelfc.com.cy/
    Стадион Нео ГСП Стэдиум
    Тренер Маринос Узунидис
    17 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Андерлехт» - «АПОЭЛ» - 1:0
    9 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. АПОЭЛ - «Андерлехт» - 0:1
    24 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «АПОЭЛ» - «Атлетик» - 2:0
    24 августа, 2016
    2
    ЛЧ. Плей-офф. «АПОЭЛ» - «Копенгаген» - 1:1
    17 августа, 2016
    1
    ЛЧ. Плей-офф. «Копенгаген» - АПОЭЛ - 1:0
    18 сентября, 2015
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    ЛЕ. 1-й тур. АПОЭЛ – «Шальке»
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