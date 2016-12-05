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    ФК Анжи - видеообзоры

    Город Махачкала
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт http://www.fc-anji.ru
    Стадион Анжи-Арена
    Тренер Артур Садиров
    5 декабря, 2016
    4
    РФПЛ. 17-й тур. «Арсенал» - «Анжи» - 1:0
    1 декабря, 2016
    7
    РФПЛ. 16-й тур. «Анжи» - «Амкар» - 3:1
    27 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 15-й тур. «Ростов» - «Анжи» - 2:0
    19 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 14-й тур. «Анжи» - «Уфа» - 0:1
    5 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 13-й тур. «Локомотив» - «Анжи» - 4:0
    27 октября, 2016
    5
    Кубок России. 1/8 финала. «Анжи» - «Зенит» - 4:0
    22 октября, 2016
    1
    РФПЛ. 11-й тур. «Томь» - «Анжи» - 0:3
    17 октября, 2016
    3
    РФПЛ. 10-й тур. «Анжи» - «Терек» - 0:0
    25 сентября, 2016
    8
    РФПЛ. 8-й тур. «Анжи» - «Зенит» - 2:2
    17 сентября, 2016
    4
    РФПЛ. 7-й тур. «Урал» - «Анжи» - 0:1
    10 сентября, 2016
    3
    РФПЛ. 6-й тур. «Оренбург» - «Анжи» - 0:0
    28 августа, 2016
    8
    РФПЛ. 5-й тур. «Анжи» - «Спартак» - 0:2
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