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    Сборная Андорра - видеообзоры

    Сайт http://www.fedandfut.com/
    Стадион Эстади Насьонал
    Тренер Хесус Альварес Кольдо
    8 октября, 2016
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    Отбор на ЧМ-2018. Португалия — Андорра — 6:0. Покер Криштиану
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