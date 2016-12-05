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    ФК Амкар-Пермь - видеообзоры

    Город Пермь
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт www.amkar-perm.ru/
    Стадион Звезда
    Тренер Рустем Хузин
    5 декабря, 2016
    6
    РФПЛ. 17-й тур. «Амкар» - «Оренбург» - 3:0
    1 декабря, 2016
    7
    РФПЛ. 16-й тур. «Анжи» - «Амкар» - 3:1
    20 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 14-й тур. «Спартак» - «Амкар» - 1:0
    6 ноября, 2016
    4
    РФПЛ. 13-й тур. ЦСКА – «Амкар» – 2:2
    23 октября, 2016
    3
    РФПЛ. 11-й тур. «Краснодар» - «Амкар» - 1:0
    26 сентября, 2016
    3
    РФПЛ. 8-й тур. «Амкар» - «Крылья Советов» - 0:0
    17 сентября, 2016
    7
    РФПЛ. 7-й тур. «Терек» - «Амкар» - 1:3
    10 сентября, 2016
    4
    РФПЛ. 6-й тур. «Амкар» - «Томь» - 1:0
    28 августа, 2016
    8
    РФПЛ. 5-й тур. «Зенит» - «Амкар» - 3:0
    21 августа, 2016
    4
    РФПЛ. 4-й тур. «Амкар» - «Урал» - 1:0
    15 августа, 2016
    11
    РФПЛ. 3-й тур. «Оренбург» - «Амкар» - 0:0
    7 августа, 2016
    9
    РФПЛ. 2-й тур. «Амкар» - «Анжи» - 2:0
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