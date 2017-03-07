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    ФК Алавес - видеообзоры

    Город Витория-Гастейс
    Дивизион Испания-Сегунда
    Сайт http://www.alaves.com
    Стадион Мендисорроса
    Тренер Луис Гарсия Пласа
    7 марта, 2017
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    Примера. 26-й тур. «Алавес» - «Севилья» - 1:1
    9 февраля, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/2 финала. «Алавес» - «Сельта» - 1:0
    6 февраля, 2017
    1
    Примера. 21-й тур. «Спортинг» - «Алавес» - 2:4
    3 февраля, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/2 финала. «Сельта» - «Алавес» - 0:0
    16 января, 2017
    1
    Примера. 18-й тур. «Сельта» - «Алавес» - 1:0
    4 января, 2017
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    Кубок Испании. 1/8 финала. «Депортиво» - «Алавес» - 2:2
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