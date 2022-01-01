Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
Лига чемпионов
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Ямаль
Головин
Миранчук
Батраков
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Команды
Алфретон
Состав
Алфретон - состав команды
Алфретон
Сайт:
http://www.alfretontownfc.com
Состав
Статистика
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
George Willis
Вра
-
13
Jake Askew
Вра
-
12
Harry Perritt
Защ
-
2
Josh Clackstone
Защ
-
23
Nathan Newall
Защ
-
4
Adam Lund
Защ
-
6
Dwayne Wiley
Защ
-
22
Фьюстер Билли
Пол
22
-
8
George Cantrill
Пол
-
10
Liam Waldock
Нап
-
3
Max Hunt
Нап
-
15
Ahmed Salam
Нап
-
11
Lewis Salmon
Нап
-
9
Jake Day
Нап
-
Всего игроков: 14, из них вратарей: 2, защитников: 5, полузащитников: 2, нападающих: 5
Главные новости
Челестини раскритиковал судейство в игре с «Акроном»: «Так мы никуда не придем!»
23:45
Украинец Забарный из «ПСЖ» привез два пенальти и получил красную карточку в матче ЛЧ
23:35
1
Видео
Вратарь «Акрона» – о первом голе ЦСКА: «Как можно было не увидеть, что мяч ушел?»
23:23
3
Определились две пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
22:43
10
Кубок России. ЦСКА забрал 1-е место в группе, обыграв «Акрон» (3:2)
22:29
4
Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов
22:22
1
Билялетдинов – о будущем тренере «Спартака»: «Откуда вы его выкопали?»
22:10
3
Станкович отреагировал на слухи об уходе из «Спартака»
21:47
1
Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Олимпиакос», «Кайрат» набрал первое очко
21:38
Радимов назвал тренера РПЛ, разгневавшего футбольного бога
21:21
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: