Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алфретон - состав команды

Алфретон
Сайт:
http://www.alfretontownfc.com
Состав Статистика Результаты Расписание Таблица
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
George Willis
Вра
-
13
Jake Askew
Вра
-
12
Harry Perritt
Защ
-
2
Josh Clackstone
Защ
-
23
Nathan Newall
Защ
-
4
Adam Lund
Защ
-
6
Dwayne Wiley
Защ
-
22
Фьюстер Билли
Пол
22
-
8
George Cantrill
Пол
-
10
Liam Waldock
Нап
-
3
Max Hunt
Нап
-
15
Ahmed Salam
Нап
-
11
Lewis Salmon
Нап
-
9
Jake Day
Нап
-
Всего игроков: 14, из них вратарей: 2, защитников: 5, полузащитников: 2, нападающих: 5
Главные новости
Челестини раскритиковал судейство в игре с «Акроном»: «Так мы никуда не придем!»
23:45
Украинец Забарный из «ПСЖ» привез два пенальти и получил красную карточку в матче ЛЧ
23:35
1
ВидеоВратарь «Акрона» – о первом голе ЦСКА: «Как можно было не увидеть, что мяч ушел?»
23:23
3
Определились две пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
22:43
10
Кубок России. ЦСКА забрал 1-е место в группе, обыграв «Акрон» (3:2)
22:29
4
Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов
22:22
1
Билялетдинов – о будущем тренере «Спартака»: «Откуда вы его выкопали?»
22:10
3
Станкович отреагировал на слухи об уходе из «Спартака»
21:47
1
Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Олимпиакос», «Кайрат» набрал первое очко
21:38
Радимов назвал тренера РПЛ, разгневавшего футбольного бога
21:21
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 