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    ФК Аякс - видеообзоры

    Город Амстердам
    Дивизион Нидерланды-Eredivisie
    Сайт http://www.ajax.nl/
    Стадион Йохан Кройф Арена
    Тренер Джонни Хейтинга
    21 апреля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/4 финала. «Шальке» - «Аякс» - 3:2
    14 апреля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/4 финала. «Аякс» - «Шальке» - 2:0
    17 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Аякс» - «Копенгаген» - 2:0
    9 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Копенгаген» - «Аякс» - 2:1
    24 августа, 2016
    10
    ЛЧ. Плей-офф. «Ростов» - «Аякс» - 4:0
    16 августа, 2016
    7
    ЛЧ. Плей-офф. «Аякс» - «Ростов» - 1:1
    27 ноября, 2015
    4
    ЛЕ. 5-й тур. «Селтик» - «Аякс» - 1:2
    5 ноября, 2015
    4
    ЛЕ. 4-й тур. «Аякс» - «Фенербахче» - 0:0
    23 октября, 2015
    4
    ЛЕ. 3-й тур. «Фенербахче» - «Аякс» - 1:0
    17 сентября, 2015
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    ЛЕ. 1-й тур. «Аякс» - «Селтик»
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