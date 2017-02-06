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    ФК Айнтрахт - видеообзоры

    Город Франкфурт
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.eintracht.de
    Стадион Дойче банк Парк
    Тренер Оливер Глазнер
    6 февраля, 2017
    1
    Бундеслига. 19-й тур. «Айнтрахт» - «Дармштадт» - 2:0
    20 мая, 2016
    3
    Бундеслига. Плей-офф. «Айнтрахт» - «Нюрнберг» - 1:1
    14 мая, 2016
    3
    Бундеслига. 34-й тур. «Вердер» - «Айнтрахт» - 1:0
    24 апреля, 2016
    5
    Бундеслига. 31-й тур. «Айнтрахт» - «Майнц» - 2:1
    2 апреля, 2016
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    Бундеслига. 28-й тур. «Бавария» - «Айнтрахт Ф» - 1:0
    19 марта, 2016
    5
    Бундеслига. 27-й тур. «Айнтрахт» Ф - «Ганновер» - 1:0
    29 февраля, 2016
    3
    Бундеслига. 23-й тур. «Айнтрахт» Ф - «Шальке-04» - 0:0
    24 января, 2016
    5
    Бундеслига. 18-й тур. «Айнтрахт» - «Вольфсбург» - 3:2
    13 декабря, 2015
    8
    Бундеслига. 16-й тур. «Боруссия Д» - «Айнтрахт» - 4:1
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