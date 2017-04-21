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    ФК Андерлехт - видеообзоры

    Город Брюссель
    Дивизион Бельгия-Про-Лига
    Сайт http://www.rsca.be/
    Стадион Констант Ванден Сток
    Тренер Фелис Массу
    21 апреля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» - «Андерлехт» - 2:1
    14 апреля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/4 финала. «Андерлехт» - «МЮ» - 1:1
    17 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Андерлехт» - «АПОЭЛ» - 1:0
    9 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. АПОЭЛ - «Андерлехт» - 0:1
    24 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит» - «Андерлехт» - 3:1
    17 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Андерлехт» - «Зенит» - 2:0
    3 августа, 2016
    7
    ЛЧ. 3-й раунд. «Андерлехт» - «Ростов» - 0:2
    26 июля, 2016
    12
    ЛЧ. 3-й раунд. «Ростов» – «Андерлехт» – 2:2
    18 марта, 2016
    6
    ЛЕ. 1/8 финала. «Андерлехт» - «Шахтер» - 0:1
    11 марта, 2016
    8
    ЛЕ. 1/8 финала. «Шахтер» - «Андерлехт» - 3:1
    11 декабря, 2015
    3
    ЛЕ. 6-й тур. «Андерлехт» - «Карабах» - 2:1
    6 ноября, 2015
    6
    ЛЕ. 4-й тур. «Тоттенхэм» - «Андерлехт» - 2:1
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