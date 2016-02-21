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    ФК Анжер - видеообзоры

    Город Анжер
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт http://www.angers-sco.fr
    Стадион Жан Буэн
    Тренер Абдель Буазама
    21 февраля, 2016
    5
    Лига 1. 27-й тур. «Анжер» - «Монпелье» - 2:3
    24 января, 2016
    6
    Лига 1. 22-й тур. «ПСЖ» – «Анжер» – 5:1
    16 января, 2016
    6
    Лига 1. 21-й тур. «Ницца» - «Анжер» - 2:1
    10 января, 2016
    3
    Лига 1. 20-й тур. «Анжер» - «Кан» - 2:0
    20 декабря, 2015
    5
    Лига 1. 19-й тур. «Сент-Этьен» - «Анжер» - 1:0
    2 декабря, 2015
    4
    Лига 1. 16-й тур. «Анжер» – «ПСЖ» – 0:0
    22 ноября, 2015
    3
    Лига 1. 14-й тур. «Кан» – «Анжер» – 0:0
    7 ноября, 2015
    4
    Лига 1. 13-й тур. «Анжер» - «Ренн» - 0:2
    1 ноября, 2015
    1
    Лига 1. 12-й тур. «Монако» – «Анжер» – 1:0
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