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    ФК Гуанчжоу Эвергранд - видеообзоры

    Город Гуанчжоу
    Дивизион Китай-Суперлига
    20 декабря, 2015
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    КЧМ. Матч за 3-е место. «Санфречче Хиросима» - «Гуанчжоу» - 2:1
    17 декабря, 2015
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    КЧМ. 1/2 финала. «Барселона» - «Гуанчжоу Эвергранд» - 3:0
    13 декабря, 2015
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    КЧМ. 1/4 финала. «Америка» - «Гуанчжоу Эвергранд» - 1:2
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