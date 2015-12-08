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    ФК Астана - видеообзоры

    Город Астана
    Дивизион Казахстан-Премьер-лига
    Сайт www.fca.kz
    Стадион Астана Арена
    Тренер Григорий Бабаян
    8 декабря, 2015
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    ЛЧ. 6-й тур. «Галатасарай» – «Астана» – 1:1
    25 ноября, 2015
    7
    ЛЧ. 5-й тур. «Астана» – «Бенфика» – 2:2
    3 ноября, 2015
    7
    ЛЧ. 4-й тур. «Астана» – «Атлетико» – 0:0
    22 октября, 2015
    4
    ЛЧ. 3-й тур. «Атлетико» - «Астана» - 4:0
    30 сентября, 2015
    11
    ЛЧ. 2-й тур. «Астана» - «Галатасарай» - 2:2
    15 сентября, 2015
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    ЛЧ. 1-й тур. «Бенфика» - «Астана»
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