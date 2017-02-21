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    ФК Лас-Пальмас - видеообзоры

    Город Лас-Пальмас
    Дивизион Испания-Сегунда
    Сайт http://www.udlaspalmas.es
    Стадион Эстадио де Гран Канария
    21 февраля, 2017
    1
    Примера. 23-й тур. «Малага» - «Лас-Пальмас» - 2:1
    7 февраля, 2017
    1
    Примера. 21-й тур. «Гранада» - «Лас-Пальмас» - 1:0
    14 января, 2017
    1
    Примера. 18-й тур. «Барселона» - «Лас-Пальмас» - 5:0
    16 мая, 2016
    6
    Примера. 38-й тур. «Малага» - «Лас-Пальмас» - 4:1
    23 апреля, 2016
    6
    Примера. 35-й тур. «Лас-Пальмас» - «Эспаньол» - 4:0
    16 апреля, 2016
    4
    Примера. 33-й тур. «Лас-Пальмас» - «Спортинг» - 1:1
    12 апреля, 2016
    4
    Примера. 32-й тур. «Депортиво» - «Лас-Пальмас» - 1:3
    3 апреля, 2016
    7
    Примера. 31-й тур. «Лас-Пальмас» - «Валенсия» - 2:1
    19 марта, 2016
    4
    Примера. 30-й тур. «Реал Сосьедад» - «Лас-Пальмас» - 0:1
    14 марта, 2016
    9
    Примера. 29-й тур. «Лас-Пальмас» - «Реал» - 1:2
    5 марта, 2016
    1
    Примера. 28-й тур. «Вильярреал» - «Лас-Пальмас» - 0:1
    20 февраля, 2016
    6
    Примера. 25-й тур. «Лас-Пальмас» - «Барселона» - 1:2
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