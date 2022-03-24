- 24 марта 2022
- 23:46 Фото Креспо – новый главный тренер «Аль-Духаиля»
- 20 марта 2022
- 21:09 Креспо возглавит «Аль-Духаиль» (Николо Скира)
- 27 июля 2021
- 14:42 «Тоттенхэм» продал Алдервейрелда в катарский «Аль-Духайль» 1
- 24 июля 2021
- 14:37 The Telegraph: «Тоттенхэм» продаст Алдервейрелда в катарский «Аль-Духаиль» за 13 миллионов
- 4 февраля 2021
- 22:45 КЧМ. «Аль-Ахли» победил «Аль-Духаиль» и вышел в 1/2 финала на «Баварию»
- 19 января 2021
- 20:59 «Бавария» в полуфинале клубного ЧМ встретится с победителем пары «Аль-Духаиль» – «Аль-Ахли»
- 5 июля 2020
- 18:56 Фото Манджукич расторг контракт с «Аль-Духаилем»
- 11 января 2020
- 14:11 Видео Манджукич забил дебютный гол за катарский «Аль-Духаиль» 2
- 9 января 2020
- 09:58 Фото Кван Сон Хан перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль». Ранее катарский клуб подписал Бенатиа и Манджукича 1
- 6 января 2020
- 09:47 Ди Марцио: Кван Сон Хан перейдет из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль». Ранее катарский клуб подписал Бенатиа и Манджукича 1
- 25 декабря 2019
- 11:50 La Gazzetta dello Sport: Манджукич заработает в Катаре более 10 миллионов
- 24 декабря 2019
- 23:12 «Ювентус» только один раз не выиграл матч, когда забивал Манджукич. Сегодня хорват перешел в «Аль-Духаиль» 3
- 19:58 Фото Манджукич перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль» 9
- 22 декабря 2019
- 20:02 Журналист Скира: Манджукич заработает в катарском «Аль-Духаиле» 12 миллионов
- 14:47 Al Kass: Манджукич прошел медосмотр в «Аль-Духаиль» 7
- 14 декабря 2019
- 21:04 La Gazzetta dello Sport: Манджукич собирается принять предложение катарского клуба 3
- 6 июля 2019
- 09:00 Фото «Порту» купил за 12 миллионов хавбека сборной Японии Накадзиму. В феврале за него заплатили в три раза больше 1