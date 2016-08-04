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    ФК АЕК - видеообзоры

    Город Ларнака
    Дивизион Кипр-Первый Дивизион
    Сайт http://www.aek.com.cy/
    Стадион ГСЗ
    Тренер Хосе Луис Олтра
    4 августа, 2016
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    ЛЕ. 3-й раунд. «Спартак» – АЕК – 0:1
    28 июля, 2016
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    ЛЕ. 3-й раунд. АЕК – «Спартак» – 1:1
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