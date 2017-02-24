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    ФК Хапоэль БШ - видеообзоры

    Город Беер-Шева
    Дивизион Израиль-Премьер-Лига
    Сайт hbsfc.co.il/
    Стадион Тото Тернер
    Тренер Эльянив Барда
    24 февраля, 2017
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    Лига Европы. 1/16 финала. «Бешикташ» - «Хапоэль Б-Ш» - 2:1
    16 сентября, 2016
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    ЛЕ. 1-й тур. «Интер» - «Хапоэль Б.-Ш.» - 0:2
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