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Хапоэль БШ
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
12:13
«Для меня это липа, вымогательство денег». Быстров – об обвинении Алвеса в изнасиловании
11:58
Руководство «Реала» разочаровано работой Анчелотти
1
11:45
«Зенит» собирает бюджетников на домашние матчи из-за бойкота фанатами Fan ID
14
11:41
Месси отклонил первое предложение «ПСЖ» о продлении контракта
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Все новости
11:45
Оффтоп
Российский вратарь забил гол в меньшинстве в АХЛ и подрался
11:31
Спецпроект
Тест: вспомните всех лучших бомбардиров РПЛ по сезонам
7
11:30
Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Урал»
7
11:29
Где смотреть матч «Спартак» – «Урал»: 18 тур РПЛ
11:28
Якимов: «В ресторане моя зарплата была выше, чем в молодежке «Краснодара»
1
11:17
Экс-футболиста «Ромы» задержали с гашишем и кокаином
2
11:08
На Украине недовольны участием компании Joma в разработке формы для «Зенита»
8
11:04
Фото
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль поделилась снимками в прозрачном платье
1
10:58
«Ференцварош» Черчесова продлил беспроигрышную серию в чемпионате Венгрии до 13 матчей
10:51
Фото
«Пари НН» представил новую форму. Дизайн вдохновлен стрелкой, разделяющей Волгу и Оку
2
10:44
Спаллетти прокомментировал первое за два месяца поражение «Наполи»
10:37
Слуцкий: «Кокорин – положительный герой романа. Его особо нечего хейтить»
6
10:30
Оффтоп
«Российские спортсмены должны нести это бремя, не требуя участия в соревнованиях». Президент Польши – о санкциях
4
10:20
⚽ РПЛ возвращается! «Спартак» примет «Урал», «Зенит» встретится с «Пари НН», «Ростов» сыграет с «Локомотивом»
3
10:10
Бейл: «Жить в России и Нидерландах одинаково по расходам»
09:56
«Брайтон» продлил контракт с Кайседо. Зимой его не продали «Челси» и «Арсеналу»
09:48
Аршавин ответил, заслуживает ли Промес российское гражданство
6
09:40
Фото
Роналду получил приз лучшему игроку февраля в чемпионате Саудовской Аравии
1
09:32
В CAS прокомментировали отказ «Зениту» в апелляции по дисквалификации игроков
3
09:23
Агент Фирмино подтвердил летний уход бразильца из «Ливерпуля»
09:09
«А если это болельщик «Зенита» сделал?». Быстров – о 500-тысячном штрафе для «Волги» за брошенный банан
15
08:55
Три действующих футболиста провели за «Реал» меньше игрового времени в этом сезоне, чем Каземиро. Бразилец покинул клуб в августе
2
08:45
В регламент стыков между командами РПЛ и Первой лиги внесли важное изменение
1
08:35
Ройс повторил рекорд «Боруссии» Д по забитым голам
08:25
«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом в середине марта
34
08:16
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«Спартак», «Зенит» и «Ростов» сегодня сыграют в 18-м туре РПЛ. Кто потеряет очки?
05:00
Красивый футбол
17-летний сын Роналдиньо не отстает от отца: подписал контракт с «Барсой» и встречается со сногшибательной красоткой
8
01:05
CAS отказал «Зениту», «Реал» предложит 220 миллионов за Мбаппе, Месси готовы платить 94 миллиона в год и другие новости
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ФК Хапоэль БШ - видеообзоры
Город
Беер-Шева
Дивизион
Израиль-Премьер-Лига
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hbsfc.co.il/
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Тренер
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24 февраля, 2017
1
Лига Европы. 1/16 финала. «Бешикташ» - «Хапоэль Б-Ш» - 2:1
16 сентября, 2016
2
ЛЕ. 1-й тур. «Интер» - «Хапоэль Б.-Ш.» - 0:2
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