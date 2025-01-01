Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
PARI Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Национальная лига
Команды
Брэкли Таун
Состав
Брэкли Таун - состав команды
Брэкли
Англия. Национальная лига
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Сайт:
http://www.brackleytownfc.com/
Тренер:
Гэвин Коуэн
Состав
Статистика
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
14
Scott Pollock
Пол
-
9
D. Newton
Нап
-
1
Jonathan Maxted
Нап
-
8
Alfie Bates
Нап
-
10
Morgan Roberts
Нап
-
27
Connor Hall
Нап
-
11
Matt Lowe
Нап
-
Всего игроков: 7, из них вратарей: 0, защитников: 0, полузащитников: 1, нападающих: 6
Главные новости
Тер Стеген отказался пускать домой врачей «Барселоны»
02:07
Слот рассказал о состоянии игроков «Ливерпуля» после гибели Жоты
00:25
1
Видео
Роналду сделал хет-трик за «Аль-Наср» в товарищеском матче
00:08
1
Фото
Тюкавин купил трактор для школы в родном городе
00:00
3
Назван фаворит на «Золотой мяч» в 2025 году
Вчера, 23:36
Павлюченко – о скандальном видео Дзюбы: «Не смог бы после этого прийти домой»
Вчера, 23:25
1
Основной защитник «Челси» порвал кресты на тренировке
Вчера, 23:05
«Нет никакого смысла»: Семин раскритиковал возможное увеличение лимита на легионеров
Вчера, 22:23
1
Камил Гаджиев оценил рекордный трансфер «Спартака»: «Бред, если честно»
Вчера, 22:15
1
Губерниев сравнил доходы Овечкина с Месси и Роналду
Вчера, 21:51
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: