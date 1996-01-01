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«Зенит» выиграл все трофеи в сезоне! Смотрите обзор финала Кубка России на RUTUBE
23:07
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Жена Песьякова устроила фотосессию в чулках
22:12
Букмекеры назвали фаворитов на прямые путевки в РПЛ в 2025 году
2
22:06
Моуринью объяснил, почему возглавил «Фенербахче»
2
21:53
Валуев анонсировал уменьшение количества легионеров в РПЛ
15
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22:47
Точилин предложил тренера на замену Карпину в сборной России
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22:36
Салиба: «Испытываю удовольствие, когда форварды меня боятся, избегают единоборства»
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22:24
Тарханов дал совет РФС, как поступить с Карпиным
1
21:41
Товарищеский матч. Португалия дома уступила Хорватии (1:2), Модрич забил
1
21:31
Ташуев пожаловался на отсутствие работы в России: «Сейчас сербская диаспора работает»
5
21:23
Итоговая заявка Грузии на Евро-2024
3
21:20
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Европы: кто забил больше – Роналду, Ширер, Руни... или Платини?
21:17
Пименов аргументировал, почему РФС должен продлить Карпина
7
21:08
84-летний Сабо объяснил, почему футболисты должны ограничивать себя в сексе
6
20:31
«Мастерство и хладнокровие»: Тюкавин – о своем голе Беларуси
7
20:22
Агент Депая высказался о возможном трансфере в РПЛ
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20:15
Леманн определил потолок Германии на домашнем Евро-2024
20:00
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Радимов раскрыл свою реакцию на результативную ошибку Черчесова против Италии на Евро-1996
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19:44
10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии Крауча – в списке нет англичан
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Каннаваро покинул «Удинезе», несмотря на выполнение задачи
19:16
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В «Динамо» определили лучший гол сезона
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Радимов назвал обладателя звания «Балласт года» по итогам сезона РПЛ
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Сабо раскрыл слабое место в игре Мудрика
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Хильдесхайм - расписание
Город
Хильдесхайм
Дивизион
Германия-Региональная лига - Север
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Германия. Кубок (2024/2025). 1/32 финала
16 августа, пятница
00:00
Хильдесхайм
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