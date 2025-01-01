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Бухара
Состав
€ 350 тыс
Бухара - состав команды
Бухара
Узбекистан. Суперлига
Стадион:
Бухара Арена
Тренер:
Улугбек Бакаев
Состав
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
5
Кулматов Сардор
Защ
30
-
2
Пулатов Изатилло
Защ
22
-
8
Сирьяк Фран
Пол
30
€ 0.1 млн.
7
Насриддинов Даниел
Пол
25
-
19
Туплиев Билол
Пол
21
-
7
Фазилов Мухаммад-Сафо
Пол
22
-
63
Тоиржонов Джамшид
Пол
21
-
6
Хайруллаев Равшан
Пол
19
-
23
Шодмонов Бехруз
Пол
25
-
9
Эргашбоев Хусайн
Пол
24
-
80
Миросавлев Милан
Нап
30
€ 0.25 млн.
20
Норхонов Шохруз
Нап
32
-
19
Бердиев Сухроб
Нап
35
-
77
Каюмов Асилбек
Нап
22
-
71
Нуруллаев Альберт
Нап
19
-
Всего игроков: 15, из них вратарей: 0, защитников: 2, полузащитников: 8, нападающих: 5
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