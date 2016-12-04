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    ФК Ахмат - видеообзоры

    Город Грозный
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт http://fc-akhmat.ru/
    Стадион Ахмат-Арена
    Тренер Сергей Ташуев
    4 декабря, 2016
    2
    РФПЛ. 17-й тур. «Локомотив» - «Терек» - 2:0
    1 декабря, 2016
    6
    РФПЛ. 16-й тур. «Терек» - «Краснодар» - 2:1
    6 ноября, 2016
    3
    РФПЛ. 13-й тур. «Терек» – «Зенит» – 2:1
    17 октября, 2016
    3
    РФПЛ. 10-й тур. «Анжи» - «Терек» - 0:0
    25 сентября, 2016
    2
    РФПЛ. 8-й тур. «Арсенал» Т - «Терек» - 0:0
    17 сентября, 2016
    7
    РФПЛ. 7-й тур. «Терек» - «Амкар» - 1:3
    10 сентября, 2016
    4
    РФПЛ. 6-й тур. ЦСКА - «Терек» - 3:0
    28 августа, 2016
    10
    РФПЛ. 5-й тур. «Терек» - «Ростов» - 2:1
    20 августа, 2016
    4
    РФПЛ. 4-й тур. «Уфа» - «Терек» - 1:3
    14 августа, 2016
    7
    РФПЛ. 3-й тур. «Терек» - «Локомотив» - 1:1
    8 августа, 2016
    8
    РФПЛ. 2-й тур. «Краснодар» - «Терек» - 4:0
    31 июля, 2016
    7
    РФПЛ. 1-й тур. «Терек» - «Крылья Советов» - 1:0
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