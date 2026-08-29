Матч 3-го тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Атлетиком» из Бильбао пройдет 30 августа в Виго на стадионе «Балаидос». Хозяева набрали одно очко в двух стартовых турах, а гости не имеют очков и замыкают таблицу с разницей мячей –4. При этом «Атлетик» находится в глубоком кризисе – команда проиграла четыре последних матча подряд. Сможет ли «Сельта» воспользоваться проблемами соперника и одержать первую победу в сезоне или баски переломают неудачную серию?

Кто победит в матче

«Сельта» подходит к игре в стабильном состоянии – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей во всех турнирах. В нападении галисийцы действуют уверенно: они забивают в одиннадцати из тринадцати последних игр, а в среднем за последние пять матчей поражают ворота 1,4 раза за встречу. Особенно важно, что «Сельта» забивает в девяти последних очных матчах против «Атлетика» – это говорит о тактической эффективности против этого соперника. При этом оборона выглядит надежно – в среднем пропускает лишь 0,8 гола за игру. Домашние стены и поддержка трибун на «Балаидосе» добавляют уверенности, а соперник пребывает в явном спаде.

«Атлетик», напротив, переживает тяжелый период. Команда проиграла четыре последних матча подряд, в том числе два стартовых тура Ла Лиги – от «Барселоны» (0:2) и от «Севильи» (1:3). Защита басков действует крайне ненадежно: в последних пяти играх они пропускают в среднем 1,8 гола за матч, а в четырех последних встречах неизменно получают гол в свои ворота. В атаке у «Атлетика» тоже не все гладко – в среднем за последние пять игр они забивают 1,0 гола, но против «Сельты» традиционно отличаются (забивают в шести из восьми последних личных встреч). Однако текущая форма и кадровые проблемы ставят под сомнение способность басков прервать серию поражений в гостях.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Сельта». Команда имеет более устойчивую игру, регулярно забивает «Атлетику» и не проигрывает в большинстве последних матчей. «Атлетик» же находится в кризисе, пропускает много и не может найти победный ритм. Все это делает хозяев явным претендентом на три очка.

Форма и история личных встреч

В очных встречах «Атлетик» имеет перевес – 26 побед против 15 у «Сельты» при 17 ничьих. Однако в последних пяти личных матчах результаты распределились поровну: по две победы у каждой команды и одна ничья. При этом «Сельта» забивает в личных встречах регулярно, а текущая форма басков оставляет желать лучшего – четыре поражения кряду создают серьезное психологическое давление. Этот фактор склоняет чашу весов в пользу хозяев.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сельты». Галисийцы более стабильны, имеют преимущество в атаке и надежную оборону, тогда как «Атлетик» пребывает в глубоком кризисе и пропускает в каждом матче. Рекомендуемая ставка – победа «Сельты» с коэффициентом 2.40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Атлетиком» состоится 30 августа в Виго на стадионе «Балаидос» и начнется в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «МАТЧ! Футбол 2».