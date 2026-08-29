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«Сельта» – «Атлетик»: кто победит в матче 3-го тура Ла Лиги 2026/2027

29 августа 2026 9:00
Сельта - Атлетик
30 авг. 2026, воскресенье 22:30 | Испания. Примера, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.40
Победа «Сельты»
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Матч 3-го тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Атлетиком» из Бильбао пройдет 30 августа в Виго на стадионе «Балаидос». Хозяева набрали одно очко в двух стартовых турах, а гости не имеют очков и замыкают таблицу с разницей мячей –4. При этом «Атлетик» находится в глубоком кризисе – команда проиграла четыре последних матча подряд. Сможет ли «Сельта» воспользоваться проблемами соперника и одержать первую победу в сезоне или баски переломают неудачную серию?

Кто победит в матче

«Сельта» подходит к игре в стабильном состоянии – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей во всех турнирах. В нападении галисийцы действуют уверенно: они забивают в одиннадцати из тринадцати последних игр, а в среднем за последние пять матчей поражают ворота 1,4 раза за встречу. Особенно важно, что «Сельта» забивает в девяти последних очных матчах против «Атлетика» – это говорит о тактической эффективности против этого соперника. При этом оборона выглядит надежно – в среднем пропускает лишь 0,8 гола за игру. Домашние стены и поддержка трибун на «Балаидосе» добавляют уверенности, а соперник пребывает в явном спаде.

«Атлетик», напротив, переживает тяжелый период. Команда проиграла четыре последних матча подряд, в том числе два стартовых тура Ла Лиги – от «Барселоны» (0:2) и от «Севильи» (1:3). Защита басков действует крайне ненадежно: в последних пяти играх они пропускают в среднем 1,8 гола за матч, а в четырех последних встречах неизменно получают гол в свои ворота. В атаке у «Атлетика» тоже не все гладко – в среднем за последние пять игр они забивают 1,0 гола, но против «Сельты» традиционно отличаются (забивают в шести из восьми последних личных встреч). Однако текущая форма и кадровые проблемы ставят под сомнение способность басков прервать серию поражений в гостях.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Сельта». Команда имеет более устойчивую игру, регулярно забивает «Атлетику» и не проигрывает в большинстве последних матчей. «Атлетик» же находится в кризисе, пропускает много и не может найти победный ритм. Все это делает хозяев явным претендентом на три очка.

Форма и история личных встреч

В очных встречах «Атлетик» имеет перевес – 26 побед против 15 у «Сельты» при 17 ничьих. Однако в последних пяти личных матчах результаты распределились поровну: по две победы у каждой команды и одна ничья. При этом «Сельта» забивает в личных встречах регулярно, а текущая форма басков оставляет желать лучшего – четыре поражения кряду создают серьезное психологическое давление. Этот фактор склоняет чашу весов в пользу хозяев.

Личные встречи
Побед - 9 (27%)
Ничьих - 7 (21%)
Побед - 17 (52%)
36
Забитых мячей
48
1.09
В среднем за матч
1.45
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
4 : 3
10.11.2023
Сельта
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
1 : 1
17.05.2026
Сельта
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
1 : 1
17.05.2026
Сельта
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
2 : 0
14.12.2025
Атлетик
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
1 : 2
19.01.2025
Атлетик
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
3 : 1
22.09.2024
Сельта
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
2 : 1
15.05.2024
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
4 : 3
10.11.2023
Сельта
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
2 : 1
20.05.2023
Сельта
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
1 : 0
29.01.2023
Атлетик
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
0 : 2
17.04.2022
Сельта
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 1
28.08.2021
Атлетик
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0 : 0
14.03.2021
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
0 : 2
04.12.2020
Сельта
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
1 : 1
19.01.2020
Сельта
Испания. Примера, 8 тур
Сельта
1 : 0
06.10.2019
Атлетик
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
3 : 1
12.05.2019
Сельта
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
1 : 2
07.01.2019
Атлетик
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
1 : 1
31.03.2018
Сельта
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
3 : 1
05.11.2017
Атлетик
Испания. Примера, 35 тур
Сельта
0 : 3
30.04.2017
Атлетик
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
2 : 1
19.12.2016
Сельта
Испания. Примера, 36 тур
Атлетик
2 : 1
01.05.2016
Сельта
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
0 : 1
30.12.2015
Атлетик
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
1 : 2
14.03.2015
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
0 : 2
14.01.2015
Сельта
Испания. Кубок, 1/8 финала
Сельта
2 : 4
06.01.2015
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
1 : 1
18.10.2014
Сельта
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
0 : 0
11.02.2014
Атлетик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетик
4 : 0
20.12.2013
Сельта
Испания. Кубок, 1/16 финала
Сельта
1 : 0
07.12.2013
Атлетик
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 2
16.09.2013
Сельта
Испания. Примера, 34 тур
Сельта
1 : 1
03.05.2013
Атлетик
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
1 : 0
09.12.2012
Сельта
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
15
Карл Старфельт
(К) ЦЗ
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
16
Уго Гонсалес
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
24
B. Gerenabarrena
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Сельта
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
18
Y. Lago
ЦЗ
3
Kike Ribes
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
28
Андрес Антаньон
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
30
Hugo Burcio
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Уго Ринкон
ПЗ
31
Йоанеко Луижан
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
20
Алехандро Рего
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
28
Пейо Каналес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
3-2-3-2
13
Раду
15
Старфельт
4
Файе
5
Каррейра
20
Родригес
15
Нуньес
14
Фебас
6
Мориба
19
Сведберг
9
Хутгла
16
Гонсалес
4-3-2-1
1
Симон
12
Аресо
14
Ляпорт
4
Паредес
17
Бершиче
23
Наварро
16
Руис де Галаррета
24
7
Беренгер
8
Сансет
9
Уильямс
16
Гонсалес
10
Аспас
10
Аспас
16
Гонсалес
19
Сведберг
23
Альварес
23
Альварес
19
Сведберг
20
Родригес
17
Руэда
17
Руэда
20
Родригес
6
Мориба
8
Роман
8
Роман
6
Мориба
4
Файе
18
18
4
Файе
23
Наварро
10
Уильямс
10
Уильямс
23
Наварро
9
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
9
Уильямс
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
12
Аресо
31
Луижан
31
Луижан
12
Аресо
8
Сансет
28
Каналес
28
Каналес
8
Сансет
Остались в запасе
Сельта
Атлетик
11
Пабло Дуран
ЦФ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
28
Андрес Антаньон
ЦП
22
Хави Галан
ЛЗ
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Kike Ribes
ЦЗ
30
Hugo Burcio
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
21
Мароан Саннади
ЦФ
20
Алехандро Рего
ЦП
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Адама Бойро
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ПЗ
13
Алекс Падилья
ВР
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
11
Пабло Дуран
ЦФ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
28
Андрес Антаньон
ЦП
22
Хави Галан
ЛЗ
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Kike Ribes
ЦЗ
30
Hugo Burcio
ЦП
Остались в запасе
21
Мароан Саннади
ЦФ
20
Алехандро Рего
ЦП
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Адама Бойро
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ПЗ
13
Алекс Падилья
ВР
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Эдин Терзич
Сельта
Точно не сыграют
Маркос Алонсо
ЛЗ
Борха Иглесиас
ЦФ
Атлетик
Точно не сыграют
Унаи Эгилус
ЦЗ
Беньят Прадос
ЦП
Нико Серрано
ЛВ
Дани Вивиан
ЦЗ
Андони Горосабель
ПЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сельты». Галисийцы более стабильны, имеют преимущество в атаке и надежную оборону, тогда как «Атлетик» пребывает в глубоком кризисе и пропускает в каждом матче. Рекомендуемая ставка – победа «Сельты» с коэффициентом 2.40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Атлетиком» состоится 30 августа в Виго на стадионе «Балаидос» и начнется в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «МАТЧ! Футбол 2».

«Сельта» – «Атлетик»: смотреть онлайн.

2.40
Победа «Сельты»
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Автор: Орлов Максим
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