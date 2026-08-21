Матч 1 тура Лиги 1 между «Лансом» и «Осером» пройдет 22 августа 2026 года в Лансе на стадионе «Болларт-Делелис». Хозяева подходят к старту чемпионата после победы в Суперкубке Франции над ПСЖ (1:0), что придаeт им уверенности. Гости, в свою очередь, не проигрывают в семи из девяти последних матчей и стабильно забивают в десяти встречах подряд. При этом «Ланс» имеет историческое преимущество в очных матчах – он не проигрывает в девяти из одиннадцати последних встреч с «Осером». Сможет ли «Осер» прервать эту серию и увезти очки из Ланса, или хозяева подтвердят статус фаворита на своeм поле?

Кто победит в матче

«Ланс» выглядит фаворитом благодаря домашней поддержке и отличной очной статистике. Команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей против «Осера», а в пяти из семи последних очных встреч забивает сопернику. В атаке хозяева стабильны: они забивают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,00 гола. При этом оборона действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за пять матчей, а также пропуски в пяти из семи последних встреч. Победа над ПСЖ в Суперкубке (1:0) стала важным психологическим импульсом, хотя предсезонное поражение от «Сандерленда» (0:2) показало, что команда ещe не всегда стабильна. Тем не менее домашний стадион и уверенность в очных матчах делают «Ланс» серьeзным претендентом на победу.

«Осер» подходит к матчу с хорошей формой: команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в десяти последних встречах подряд, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. Однако оборона гостей выглядит уязвимее – в среднем 1,20 пропущенного мяча за пять матчей, и в очных встречах с «Лансом» они имеют отрицательный баланс. В предсезонных матчах «Осер» сыграл вничью с «Вердером» (1:0 победа), «Труа» (1:1), «Сошо» (1:1) и уступил «Орлеану» (1:2). Гости умеют забивать, но их защита вряд ли сможет сдержать атакующий потенциал хозяев на выезде.

Итоговый вывод: «Ланс» имеет преимущество домашнего поля, очную статистику и стабильную атаку. «Осер» опасен в атаке, но его оборона уязвима, а выездные матчи против «Ланса» складываются неудачно. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Ланс» имеет перевес: 26 побед против 14 у «Осера», ещe 13 матчей завершились вничью. При этом «Ланс» не проигрывает в девяти из одиннадцати последних очных встреч и забивает в пяти из семи последних матчей против этого соперника. Текущая форма «Ланса» – победа в Суперкубке, у «Осера» – стабильность в товарищеских матчах, но слабая оборона. Это делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ланса» в основное время. Домашняя поддержка, очное преимущество и стабильная атака должны помочь хозяевам обыграть «Осер», несмотря на хорошую форму гостей в атаке. Рекомендуемая ставка – победа «Ланса» с форой (-1) с коэффициентом 1.93. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Франции между «Лансом» и «Осером» состоится 22 августа 2026 года в Лансе на стадионе «Болларт-Делелис» и начнется в 18:15 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.