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«Ланс» – «Осер»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Франции 2026/2027

21 августа 2026 9:00
Ланс - Осер
22 авг. 2026, суббота 18:15 | Франция. Лига 1, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.93
Победа «Ланса» с форой (-1)
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Матч 1 тура Лиги 1 между «Лансом» и «Осером» пройдет 22 августа 2026 года в Лансе на стадионе «Болларт-Делелис». Хозяева подходят к старту чемпионата после победы в Суперкубке Франции над ПСЖ (1:0), что придаeт им уверенности. Гости, в свою очередь, не проигрывают в семи из девяти последних матчей и стабильно забивают в десяти встречах подряд. При этом «Ланс» имеет историческое преимущество в очных матчах – он не проигрывает в девяти из одиннадцати последних встреч с «Осером». Сможет ли «Осер» прервать эту серию и увезти очки из Ланса, или хозяева подтвердят статус фаворита на своeм поле?

Кто победит в матче

«Ланс» выглядит фаворитом благодаря домашней поддержке и отличной очной статистике. Команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей против «Осера», а в пяти из семи последних очных встреч забивает сопернику. В атаке хозяева стабильны: они забивают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,00 гола. При этом оборона действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за пять матчей, а также пропуски в пяти из семи последних встреч. Победа над ПСЖ в Суперкубке (1:0) стала важным психологическим импульсом, хотя предсезонное поражение от «Сандерленда» (0:2) показало, что команда ещe не всегда стабильна. Тем не менее домашний стадион и уверенность в очных матчах делают «Ланс» серьeзным претендентом на победу.

«Осер» подходит к матчу с хорошей формой: команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в десяти последних встречах подряд, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. Однако оборона гостей выглядит уязвимее – в среднем 1,20 пропущенного мяча за пять матчей, и в очных встречах с «Лансом» они имеют отрицательный баланс. В предсезонных матчах «Осер» сыграл вничью с «Вердером» (1:0 победа), «Труа» (1:1), «Сошо» (1:1) и уступил «Орлеану» (1:2). Гости умеют забивать, но их защита вряд ли сможет сдержать атакующий потенциал хозяев на выезде.

Итоговый вывод: «Ланс» имеет преимущество домашнего поля, очную статистику и стабильную атаку. «Осер» опасен в атаке, но его оборона уязвима, а выездные матчи против «Ланса» складываются неудачно. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Ланс» имеет перевес: 26 побед против 14 у «Осера», ещe 13 матчей завершились вничью. При этом «Ланс» не проигрывает в девяти из одиннадцати последних очных встреч и забивает в пяти из семи последних матчей против этого соперника. Текущая форма «Ланса» – победа в Суперкубке, у «Осера» – стабильность в товарищеских матчах, но слабая оборона. Это делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 7 (54%)
Ничьих - 5 (38%)
Побед - 1 (8%)
20
Забитых мячей
12
1.54
В среднем за матч
0.92
5:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Франция. Лига 1, 1 тур
Ланс
5 : 2
22.08.2026
Осер
Самая крупная ничья
Франция. Лига 1, 15 тур
Осер
2 : 2
14.12.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 1 тур
Ланс
5 : 2
22.08.2026
Осер
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
1 : 0
17.01.2026
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Осер
1 : 2
04.10.2025
Ланс
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
0 : 4
27.04.2025
Осер
Франция. Лига 1, 15 тур
Осер
2 : 2
14.12.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 38 тур
Осер
1 : 3
03.06.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 19 тур
Ланс
1 : 0
14.01.2023
Осер
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
1 : 1
24.04.2011
Ланс
Франция. Лига 1, 16 тур
Ланс
1 : 1
04.12.2010
Осер
Франция. Лига 1, 37 тур
Осер
0 : 0
08.05.2010
Ланс
Франция. Лига 1, 2 тур
Ланс
2 : 0
15.08.2009
Осер
Франция. Лига 1, 28 тур
Осер
0 : 0
08.03.2008
Ланс
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
2 : 0
06.10.2007
Осер
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
31
Сулейман Саньян
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Яссин Титрауи
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Осер
23
Мамаду Диоп
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
15
Крист Макоссо
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
77
Aristide Zossou
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
5
Кевен Дануа
(К) ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
21
Михал Скурась
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Андрия Булатович
ЦП
38
Mezian Mesloub
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Осер
1
Пауль Нарди
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
35
Elikya Legros
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
34
L. Dioubate
ЦП
36
Tidiane Devernois
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
32
Rayan Mandengue
ЦФ
3-2-2-2-1
40
Риссе
14
Навроцки
25
Ганиу
31
Саньян
14
Удоль
23
Абдулхамид
27
Кюизанс
8
Титрауи
10
Товен
19
Сима
29
Иванович
3-2-3-1-1
23
Диоп
20
Дьоманде
15
Макоссо
46
Пьедфорт
27
Си
92
Акпа
77
8
Ахамада
5
Дануа
21
Февр
10
Намасо
27
Кюизанс
21
Айдара
21
Айдара
27
Кюизанс
19
Сима
29
Эдуард
29
Эдуард
19
Сима
25
Ганиу
5
Булатович
5
Булатович
25
Ганиу
23
Абдулхамид
21
Скурась
21
Скурась
23
Абдулхамид
29
Иванович
9
Азар
9
Азар
29
Иванович
10
Намасо
28
Кулибали
28
Кулибали
10
Намасо
46
Пьедфорт
77
Касимир
77
Касимир
46
Пьедфорт
8
Ахамада
35
35
8
Ахамада
21
Февр
34
34
21
Февр
Остались в запасе
Ланс
Осер
38
Райан Фофана
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
7
Флориан Сотока
ЦФ
38
Mezian Mesloub
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
36
Tidiane Devernois
ЦП
32
Rayan Mandengue
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
38
Райан Фофана
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
7
Флориан Сотока
ЦФ
38
Mezian Mesloub
ЦП
Остались в запасе
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
36
Tidiane Devernois
ЦП
32
Rayan Mandengue
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Уилл Стилл
Ланс
Точно не сыграют
Киллиан Антонио
ЦЗ
Самсон Байду
ЦЗ
Нидал Челик
ЦЗ
Джоаннер Чавес
ЛЗ
Жонатан Гради
ЦЗ
Осер
Точно не сыграют
Марвин Сенайя
ПЗ
Sékou Fofana
ЦЗ
Брайан Око
ЦЗ
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
Телли Сиве
ЦЗ
Ассане Диуссе
ЦП
Тео Бэйр
ЦФ
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Wei Xiangxin
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ланса» в основное время. Домашняя поддержка, очное преимущество и стабильная атака должны помочь хозяевам обыграть «Осер», несмотря на хорошую форму гостей в атаке. Рекомендуемая ставка – победа «Ланса» с форой (-1) с коэффициентом 1.93. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Франции между «Лансом» и «Осером» состоится 22 августа 2026 года в Лансе на стадионе «Болларт-Делелис» и начнется в 18:15 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Ланс» – «Осер»: смотреть онлайн.

1.93
Победа «Ланса» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1
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