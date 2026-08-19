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«Арсенал» – «Ротор»: кто победит в матче 7-го тура Первой лиги 2026/2027

19 августа 2026 9:09
Арсенал - Ротор
20 авг. 2026, четверг 18:30 | Россия. PARI Первая лига, 7 тур
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3.10
Ничья
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Матч 7-го тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и волгоградским «Ротором» пройдет 20 августа в Туле. Хозяева располагаются на 11-м месте с 8 очками, гости – на 7-й строчке с 10 баллами. В очных встречах «Арсенал» традиционно доминирует, не проигрывая в семи из восьми последних матчей против «Ротора», при этом три последние выездные встречи волгоградцев завершились вничью. Однако «Ротор» выглядит стабильнее в атаке, забивая в девяти последних матчах, тогда как «Арсенал» испытывает проблемы с результативностью. Кто же сумеет взять верх в этом принципиальном противостоянии – хозяева, которые полагаются на историю очных встреч, или гости, которые набрали ход и стремятся подняться выше в таблице?

Кто победит в матче

В пользу «Арсенала» говорит их впечатляющая статистика очных встреч с «Ротором». Туляки не проигрывают в семи из восьми последних матчей против этого соперника и забивают в четырех последних очных встречах. Кроме того, хозяева забивают в четырех последних матчах против «Ротора», что свидетельствует об умении вскрывать оборону волгоградцев. Однако атака «Арсенала» в текущем сезоне выглядит слабо – в среднем они забивают всего 0,60 гола за последние пять игр, что является одним из худших показателей в лиге. При этом защита хозяев пропускает в среднем 1,60 гола за матч, что делает их уязвимыми перед атакой соперника. В предыдущем туре «Арсенал» сыграл вничью с «Ленинградцем» (0-0), а до этого потерпел разгром от «Сочи» (0-5) и обыграл «Торпедо» (1-0). При такой нестабильной игре и слабой атаке победа не гарантирована, но история очных встреч дает им надежду.

«Ротор» подходит к матчу с более убедительной атакующей статистикой – команда забивает в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола, что значительно выше показателей хозяев. Кроме того, волгоградцы забивают в трех последних очных матчах против «Арсенала». Защита «Ротора» выглядит надежнее, чем у хозяев – в среднем они пропускают 0,80 гола за последние пять игр, хотя и пропускают в трех последних матчах. В предыдущем туре «Ротор» сыграл вничью с «Уралом» (1-1), а до этого уверенно переиграл «Челябинск» (4-1) и «Велес» (2-1). Однако в очных встречах с «Арсеналом» у волгоградцев серьезные проблемы – они редко побеждают и часто уходят с поля без победы.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Арсенал» имеет преимущество в очных встречах и играет на своем поле, тогда как «Ротор» сильнее в атаке и стабильнее в обороне. Учитывая, что хозяева редко проигрывают этому сопернику, а гости стабильно забивают, но часто играют вничью, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Арсенал» имеет преимущество – команда не проигрывает в семи из восьми последних матчей против «Ротора» и забивает в четырех последних встречах. При этом «Ротор» стабильно забивает в трех последних очных матчах. Текущая форма «Ротора» в атаке лучше (1,80 гола за игру), тогда как «Арсенал» слабо забивает (0,60 гола). Однако история личных встреч говорит в пользу хозяев, а три последние выездные встречи «Ротора» завершились вничью. Учитывая эти факторы, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Личные встречи
Побед - 4 (44%)
Ничьих - 4 (44%)
Побед - 1 (11%)
14
Забитых мячей
8
1.56
В среднем за матч
0.89
4:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
4 : 0
01.10.2013
Ротор
Самая крупная ничья
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Арсенал
2 : 2
04.05.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Арсенал
2 : 1
20.08.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Арсенал
2 : 2
04.05.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 2
03.11.2025
Арсенал
Россия. Первая лига, 30 тур
Арсенал
1 : 1
27.04.2025
Ротор
Россия. Первая лига, 3 тур
Ротор
0 : 1
29.07.2024
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1 : 0
16.12.2020
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
1 : 1
07.11.2020
Ротор
Россия. ФНЛ, 34 тур
Ротор
1 : 1
25.04.2014
Арсенал
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
4 : 0
01.10.2013
Ротор
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
99
Никита Глушков
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
9
Давид Давидян
ПВ
77
Даниил Плотников
ПВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Михаил Умников
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
14
Милош Брнович
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
8
Даниил Шамкин
АП
48
Георгий Уридия
ЦФ
55
Тимур Мелекесцев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
10
Артем Симонян
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
3-1-1-3-2
42
Мелихов
44
Исаенко
45
Кармаев
4
Пенчиков
35
Енин
21
Раздорских
99
Глушков
17
Горбунов
77
Плотников
11
Магомедов
9
Давидян
4-2-1-1-2
13
Чагров
4
Юдинцев
15
Данилкин
17
Покидышев
16
Поярков
21
Горелов
5
Трошечкин
6
Умников
22
Цараев
28
Хубулов
7
Хохлачев
9
Давидян
16
Крашевский
16
Крашевский
9
Давидян
99
Глушков
24
Гоцук
24
Гоцук
99
Глушков
17
Горбунов
7
Рейес
7
Рейес
17
Горбунов
11
Магомедов
55
Мелекесцев
55
Мелекесцев
11
Магомедов
21
Горелов
8
Аюпов
8
Аюпов
21
Горелов
22
Цараев
10
Симонян
10
Симонян
22
Цараев
4
Юдинцев
12
Ревазов
12
Ревазов
4
Юдинцев
28
Хубулов
9
Алиев
9
Алиев
28
Хубулов
7
Хохлачев
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
7
Хохлачев
Остались в запасе
Арсенал
Ротор
18
Михаил Цулая
ВР
82
Александр Алехин
ЦЗ
14
Милош Брнович
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
8
Даниил Шамкин
АП
48
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
82
Александр Алехин
ЦЗ
14
Милош Брнович
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
8
Даниил Шамкин
АП
48
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Дмитрий Парфенов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Арсенал» имеет преимущество в очных встречах и играет на своем поле, но его атака слишком слаба, чтобы гарантированно переиграть «Ротор». Волгоградцы стабильно забивают и находятся в лучшей форме, однако их выездные встречи с «Арсеналом» часто заканчиваются вничью (три последние ничьи). Учитывая баланс сил и историю, команды, скорее всего, разойдутся миром. Ставка: ничья с коэффициентом 3,10.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 7-го тура Первой лиги России между «Арсеналом» и «Ротором» состоится 20 августа 2026 года в Туле и начнется в 18-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах Матч ТВ, МАТЧ! Премьер и МАТЧ! Планета.

«Арсенал» – «Ротор»: кто победит в матче 7-го тура Первой лиги 2026/2027

3.10
Ничья
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига
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