Матч 7-го тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и волгоградским «Ротором» пройдет 20 августа в Туле. Хозяева располагаются на 11-м месте с 8 очками, гости – на 7-й строчке с 10 баллами. В очных встречах «Арсенал» традиционно доминирует, не проигрывая в семи из восьми последних матчей против «Ротора», при этом три последние выездные встречи волгоградцев завершились вничью. Однако «Ротор» выглядит стабильнее в атаке, забивая в девяти последних матчах, тогда как «Арсенал» испытывает проблемы с результативностью. Кто же сумеет взять верх в этом принципиальном противостоянии – хозяева, которые полагаются на историю очных встреч, или гости, которые набрали ход и стремятся подняться выше в таблице?

Кто победит в матче

В пользу «Арсенала» говорит их впечатляющая статистика очных встреч с «Ротором». Туляки не проигрывают в семи из восьми последних матчей против этого соперника и забивают в четырех последних очных встречах. Кроме того, хозяева забивают в четырех последних матчах против «Ротора», что свидетельствует об умении вскрывать оборону волгоградцев. Однако атака «Арсенала» в текущем сезоне выглядит слабо – в среднем они забивают всего 0,60 гола за последние пять игр, что является одним из худших показателей в лиге. При этом защита хозяев пропускает в среднем 1,60 гола за матч, что делает их уязвимыми перед атакой соперника. В предыдущем туре «Арсенал» сыграл вничью с «Ленинградцем» (0-0), а до этого потерпел разгром от «Сочи» (0-5) и обыграл «Торпедо» (1-0). При такой нестабильной игре и слабой атаке победа не гарантирована, но история очных встреч дает им надежду.

«Ротор» подходит к матчу с более убедительной атакующей статистикой – команда забивает в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола, что значительно выше показателей хозяев. Кроме того, волгоградцы забивают в трех последних очных матчах против «Арсенала». Защита «Ротора» выглядит надежнее, чем у хозяев – в среднем они пропускают 0,80 гола за последние пять игр, хотя и пропускают в трех последних матчах. В предыдущем туре «Ротор» сыграл вничью с «Уралом» (1-1), а до этого уверенно переиграл «Челябинск» (4-1) и «Велес» (2-1). Однако в очных встречах с «Арсеналом» у волгоградцев серьезные проблемы – они редко побеждают и часто уходят с поля без победы.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Арсенал» имеет преимущество в очных встречах и играет на своем поле, тогда как «Ротор» сильнее в атаке и стабильнее в обороне. Учитывая, что хозяева редко проигрывают этому сопернику, а гости стабильно забивают, но часто играют вничью, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Арсенал» имеет преимущество – команда не проигрывает в семи из восьми последних матчей против «Ротора» и забивает в четырех последних встречах. При этом «Ротор» стабильно забивает в трех последних очных матчах. Текущая форма «Ротора» в атаке лучше (1,80 гола за игру), тогда как «Арсенал» слабо забивает (0,60 гола). Однако история личных встреч говорит в пользу хозяев, а три последние выездные встречи «Ротора» завершились вничью. Учитывая эти факторы, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Арсенал» имеет преимущество в очных встречах и играет на своем поле, но его атака слишком слаба, чтобы гарантированно переиграть «Ротор». Волгоградцы стабильно забивают и находятся в лучшей форме, однако их выездные встречи с «Арсеналом» часто заканчиваются вничью (три последние ничьи). Учитывая баланс сил и историю, команды, скорее всего, разойдутся миром. Ставка: ничья с коэффициентом 3,10.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 7-го тура Первой лиги России между «Арсеналом» и «Ротором» состоится 20 августа 2026 года в Туле и начнется в 18-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах Матч ТВ, МАТЧ! Премьер и МАТЧ! Планета.