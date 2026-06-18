Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Канады и Катара пройдет 19 июня 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Канадцы подходят к игре с впечатляющей серией: они не проигрывают в девяти последних матчах и стабильно забивают, однако в стартовом туре сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1). Катар также начал турнир с ничьей (1:1 со Швейцарией), но команда не выигрывает в гостях на чемпионатах мира уже восемь матчей. Сможет ли азиатский коллектив прервать эту неудачную серию и набрать очки, или хозяева поля (по географическому признаку) возьмут свое и упрочат свои позиции в группе?

Кто победит в матче

Сборная Канады демонстрирует впечатляющую стабильность: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда не проигрывает в девяти последних встречах, забивает в трех последних матчах и действует надежно в обороне. В активе канадцев ничья с Боснией (1:1) на старте турнира, а также товарищеские победы над Узбекистаном (2:0) и ничьи с Ирландией (1:1), Тунисом (0:0) и Исландией (2:2). Канадцы умеют играть вторым номером и использовать контратаки, а домашний стадион и поддержка трибун станут дополнительным преимуществом. В единственной очной встрече с Катаром в 2022 году Канада уверенно победила (2:0), что добавляет психологического комфорта.

Катар подходит к игре со скромными показателями: четыре гола в пяти матчах (в среднем 0,8 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда не выигрывает в восьми последних гостевых матчах на чемпионатах мира, что говорит о серьезных проблемах на выезде. В активе катарцев ничья со Швейцарией (1:1) в первом туре, а также товарищеские результаты: ничьи с Сальвадором (0:0), поражение от Ирландии (0:1) и Зимбабве (1:2), победа над ОАЭ (2:1). Атака выглядит недостаточно острой, а оборона не всегда надежна, особенно в гостях. Катару будет крайне сложно противостоять организованной канадской команде.

Итоговый вывод: Канада превосходит соперника по всем компонентам – стабильности, надежности обороны и игре на своем поле, тогда как Катар не выигрывает в гостях на чемпионатах мира уже восемь матчей. Учитывая текущую форму канадцев и их мотивацию перед домашними болельщиками, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Канады.

Форма и история личных встреч

Канада не проигрывает в девяти последних матчах и имеет надежную оборону, тогда как Катар не выигрывает в восьми последних гостевых встречах на чемпионатах мира. В единственной очной встрече сильнее была Канада, что дает ей психологическое преимущество перед этим матчем. Учитывая текущую форму и домашнюю поддержку, канадцы выглядят явными фаворитами.

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 2 Забитых мячей 0 2 В среднем за матч 0 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:0 Товарищеские матчи. Сборные, Канада 2 : 0 Катар



Составы команд Стартовые составы Запасные игроки Расстановка Канада 16 Максим Крепо ВР 13 Дерек Корнелиус ЦЗ 2 Алистер Джонстон ПЗ 4 Люк Де Фужероля ПЗ 22 Ричмонд Ларея ПЗ 7 Стефен Эустакиу (К) ОП 8 Исмаэль Коне ЦП 20 Али Ахмед ЦП 17 Тажон Бьюкенан ПВ 9 Кайл Ларин ЦФ 10 Джонатан Дэвид ЦФ Главный тренер Джесс Марш Катар 1 Махмуд Абунада ВР 14 Хомам Ахмед ЛЗ 13 Аюб Аль-Уи ЦЗ 2 Педро Мигель ЦЗ 5 Яссем Габер Абдусаллам ЦЗ 4 Исса Лейе ЦЗ 23 Ассим Мадибо ЦП 8 Эдмилсон Жуниор ЛВ 16 Буалем Хухи (К) ПВ 15 Yusuf Abdurisag ЦФ 11 Акрам Афиф ЦФ Главный тренер Хулен Лопетеги Канада 1 Дейн Сент-Клер ВР 18 Оуэн Гудман ВР 19 Альфонсо Дэвис ЛЗ 5 Жоэл Ватерман ЦЗ 15 Мойзе Бомбито ЦЗ 23 Нико Сигур ОП 6 Мэтью Шоньер ЦП 21 Джонатан Осорио ЦП 25 Натан-Дилан Салиба ЦП 11 Лайам Миллар ЛВ 14 Якоб Шаффельбург ЛВ 26 Джейден Нельсон ЛВ 24 Дэвид Промис ЦФ 12 Тани Олувасейи ЦФ Катар 21 Салах Закария ВР 22 Мешаал Баршам ВР 18 Султан Аль-Брейк ЛЗ 3 Лукас Мендес ЦЗ 25 Аль-Хашми Аль-Хусейн ЦЗ 6 Атем Абдулазиз ЦП 12 Карим Будиаф ЦП 20 Ахмед Фати ЦП 26 Мохамед Насер Аль-Манаи ЦП 7 Ахмед Аль-Аелдин ЛВ 17 Ахмед Аль-Ганехи ПВ 24 Тахсин Джамшид ЛФ 10 Хасан Аль-Хайдос ЦФ 9 Мохаммед Мунтари ЦФ 19 Алмоез Али ЦФ 4-1-2-1-2 16 Крепо 4 Де Фужероля 2 Джонстон 13 Корнелиус 22 Ларея 7 Эустакиу 8 Коне 20 Ахмед 17 Бьюкенан 10 Дэвид 9 Ларин 3-2-1-2-2 1 Абунада 2 Мигель 5 Абдусаллам 4 Лейе 13 Аль-Уи 14 Ахмед 23 Мадибо 16 Хухи 8 Жуниор 11 Афиф 15 Остались в запасе Канада Катар 1 Дейн Сент-Клер ВР 18 Оуэн Гудман ВР 19 Альфонсо Дэвис ЛЗ 5 Жоэл Ватерман ЦЗ 15 Мойзе Бомбито ЦЗ 23 Нико Сигур ОП 6 Мэтью Шоньер ЦП 21 Джонатан Осорио ЦП 25 Натан-Дилан Салиба ЦП 11 Лайам Миллар ЛВ 14 Якоб Шаффельбург ЛВ 26 Джейден Нельсон ЛВ 24 Дэвид Промис ЦФ 12 Тани Олувасейи ЦФ Главный тренер Джесс Марш 21 Салах Закария ВР 22 Мешаал Баршам ВР 18 Султан Аль-Брейк ЛЗ 3 Лукас Мендес ЦЗ 25 Аль-Хашми Аль-Хусейн ЦЗ 6 Атем Абдулазиз ЦП 12 Карим Будиаф ЦП 20 Ахмед Фати ЦП 26 Мохамед Насер Аль-Манаи ЦП 7 Ахмед Аль-Аелдин ЛВ 17 Ахмед Аль-Ганехи ПВ 24 Тахсин Джамшид ЛФ 10 Хасан Аль-Хайдос ЦФ 9 Мохаммед Мунтари ЦФ 19 Алмоез Али ЦФ Главный тренер Хулен Лопетеги Остались в запасе 1 Дейн Сент-Клер ВР 18 Оуэн Гудман ВР 19 Альфонсо Дэвис ЛЗ 5 Жоэл Ватерман ЦЗ 15 Мойзе Бомбито ЦЗ 23 Нико Сигур ОП 6 Мэтью Шоньер ЦП 21 Джонатан Осорио ЦП 25 Натан-Дилан Салиба ЦП 11 Лайам Миллар ЛВ 14 Якоб Шаффельбург ЛВ 26 Джейден Нельсон ЛВ 24 Дэвид Промис ЦФ 12 Тани Олувасейи ЦФ Остались в запасе 21 Салах Закария ВР 22 Мешаал Баршам ВР 18 Султан Аль-Брейк ЛЗ 3 Лукас Мендес ЦЗ 25 Аль-Хашми Аль-Хусейн ЦЗ 6 Атем Абдулазиз ЦП 12 Карим Будиаф ЦП 20 Ахмед Фати ЦП 26 Мохамед Насер Аль-Манаи ЦП 7 Ахмед Аль-Аелдин ЛВ 17 Ахмед Аль-Ганехи ПВ 24 Тахсин Джамшид ЛФ 10 Хасан Аль-Хайдос ЦФ 9 Мохаммед Мунтари ЦФ 19 Алмоез Али ЦФ Главный тренер Джесс Марш Главный тренер Хулен Лопетеги

Прогноз на победителя

Канада не проигрывает в девяти последних матчах, играет дома и имеет психологическое преимущество после победы над Катаром в 2022 году, тогда как катарцы не выигрывают в гостях на чемпионатах мира уже восемь встреч. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа канадцев с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Канады с форой (-1.5) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Канады и Катара состоится 19 июня 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».