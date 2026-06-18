Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Канады и Катара пройдет 19 июня 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Канадцы подходят к игре с впечатляющей серией: они не проигрывают в девяти последних матчах и стабильно забивают, однако в стартовом туре сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1). Катар также начал турнир с ничьей (1:1 со Швейцарией), но команда не выигрывает в гостях на чемпионатах мира уже восемь матчей. Сможет ли азиатский коллектив прервать эту неудачную серию и набрать очки, или хозяева поля (по географическому признаку) возьмут свое и упрочат свои позиции в группе?
Кто победит в матче
Сборная Канады демонстрирует впечатляющую стабильность: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда не проигрывает в девяти последних встречах, забивает в трех последних матчах и действует надежно в обороне. В активе канадцев ничья с Боснией (1:1) на старте турнира, а также товарищеские победы над Узбекистаном (2:0) и ничьи с Ирландией (1:1), Тунисом (0:0) и Исландией (2:2). Канадцы умеют играть вторым номером и использовать контратаки, а домашний стадион и поддержка трибун станут дополнительным преимуществом. В единственной очной встрече с Катаром в 2022 году Канада уверенно победила (2:0), что добавляет психологического комфорта.
Катар подходит к игре со скромными показателями: четыре гола в пяти матчах (в среднем 0,8 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда не выигрывает в восьми последних гостевых матчах на чемпионатах мира, что говорит о серьезных проблемах на выезде. В активе катарцев ничья со Швейцарией (1:1) в первом туре, а также товарищеские результаты: ничьи с Сальвадором (0:0), поражение от Ирландии (0:1) и Зимбабве (1:2), победа над ОАЭ (2:1). Атака выглядит недостаточно острой, а оборона не всегда надежна, особенно в гостях. Катару будет крайне сложно противостоять организованной канадской команде.
Итоговый вывод: Канада превосходит соперника по всем компонентам – стабильности, надежности обороны и игре на своем поле, тогда как Катар не выигрывает в гостях на чемпионатах мира уже восемь матчей. Учитывая текущую форму канадцев и их мотивацию перед домашними болельщиками, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Канады.
Форма и история личных встреч
Канада не проигрывает в девяти последних матчах и имеет надежную оборону, тогда как Катар не выигрывает в восьми последних гостевых встречах на чемпионатах мира. В единственной очной встрече сильнее была Канада, что дает ей психологическое преимущество перед этим матчем. Учитывая текущую форму и домашнюю поддержку, канадцы выглядят явными фаворитами.
Прогноз на победителя
Канада не проигрывает в девяти последних матчах, играет дома и имеет психологическое преимущество после победы над Катаром в 2022 году, тогда как катарцы не выигрывают в гостях на чемпионатах мира уже восемь встреч. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа канадцев с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Канады с форой (-1.5) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч второго тура группового этапа между сборными Канады и Катара состоится 19 июня 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».