Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Ирака и Норвегии пройдет 17 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум». Азиатская команда подходит к игре с неплохими показателями: она не проигрывает в восьми из десяти последних встреч и забивает в пяти из семи, однако в последнем товарищеском матче уступила Венесуэле (0:2). Норвегия, напротив, демонстрирует впечатляющую стабильность – 15 матчей без поражений в 17 последних, а голевая серия насчитывает 18 из 20 игр. Сможет ли Ирак дать бой именитому сопернику или скандинавы возьмут свое за счет класса и опыта?
Кто победит в матче
Сборная Ирака за последние пять матчей забила шесть голов (в среднем 1,2 за игру) и пропустила пять (1,0). Команда редко проигрывает – восемь матчей без поражений в десяти последних, при этом она забивает в пяти из семи встреч, но и пропускает в пяти из семи. В активе иракцев победы над Андоррой (1:0), Боливией (2:1) и ОАЭ (2:1), ничья с Испанией (1:1) и поражение от Венесуэлы (0:2). Атака выглядит скромной, а оборона недостаточно надежна, чтобы сдерживать мощных соперников.
Норвегия находится в отличной форме: девять голов в пяти матчах (1,8 в среднем) при пяти пропущенных (1,0). Команда не проигрывает в 15 из 17 последних встреч и забивает в 18 из 20, что говорит о феноменальной стабильности. Норвежцы разгромили Швецию (3:1) и Италию (4:1), сыграли вничью с Марокко (1:1) и Швейцарией (0:0), а также уступили Нидерландам (1:2). При этом оборона пропускает в шести из восьми последних матчей, что дает Ираку шанс на гол, но атакующий потенциал норвежцев значительно выше.
Итоговый вывод: Ирак способен цепляться за результат, но его атака слишком слаба для постоянного давления, тогда как Норвегия забивает практически в каждом матче и имеет опыт побед над топ-соперниками. Учитывая огромную разницу в классе и серию норвежцев, победа скандинавской сборной выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Норвегии.
Форма и история личных встреч
Норвегия подходит к матчу с внушительной серией: 15 матчей без поражений в 17 последних, и она забивает в 18 из 20 встреч, тогда как Ирак хотя и редко проигрывает, но его атакующие показатели скромнее. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма норвежцев не оставляет сомнений в их превосходстве.
Прогноз на победителя
Норвегия демонстрирует выдающуюся стабильность, забивая в 18 из 20 последних матчей, и имеет опыт побед над сильными соперниками, тогда как атака Ирака слишком ограничена, чтобы рассчитывать на положительный исход против такого фаворита. С учетом всех факторов победа скандинавов выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Норвегии с коэффициентом 1,40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч первого тура группового этапа между сборными Ирака и Норвегии состоится 17 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».