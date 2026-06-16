Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Ирака и Норвегии пройдет 17 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум». Азиатская команда подходит к игре с неплохими показателями: она не проигрывает в восьми из десяти последних встреч и забивает в пяти из семи, однако в последнем товарищеском матче уступила Венесуэле (0:2). Норвегия, напротив, демонстрирует впечатляющую стабильность – 15 матчей без поражений в 17 последних, а голевая серия насчитывает 18 из 20 игр. Сможет ли Ирак дать бой именитому сопернику или скандинавы возьмут свое за счет класса и опыта?

Кто победит в матче

Сборная Ирака за последние пять матчей забила шесть голов (в среднем 1,2 за игру) и пропустила пять (1,0). Команда редко проигрывает – восемь матчей без поражений в десяти последних, при этом она забивает в пяти из семи встреч, но и пропускает в пяти из семи. В активе иракцев победы над Андоррой (1:0), Боливией (2:1) и ОАЭ (2:1), ничья с Испанией (1:1) и поражение от Венесуэлы (0:2). Атака выглядит скромной, а оборона недостаточно надежна, чтобы сдерживать мощных соперников.

Норвегия находится в отличной форме: девять голов в пяти матчах (1,8 в среднем) при пяти пропущенных (1,0). Команда не проигрывает в 15 из 17 последних встреч и забивает в 18 из 20, что говорит о феноменальной стабильности. Норвежцы разгромили Швецию (3:1) и Италию (4:1), сыграли вничью с Марокко (1:1) и Швейцарией (0:0), а также уступили Нидерландам (1:2). При этом оборона пропускает в шести из восьми последних матчей, что дает Ираку шанс на гол, но атакующий потенциал норвежцев значительно выше.

Итоговый вывод: Ирак способен цепляться за результат, но его атака слишком слаба для постоянного давления, тогда как Норвегия забивает практически в каждом матче и имеет опыт побед над топ-соперниками. Учитывая огромную разницу в классе и серию норвежцев, победа скандинавской сборной выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Норвегии.

Форма и история личных встреч

Норвегия подходит к матчу с внушительной серией: 15 матчей без поражений в 17 последних, и она забивает в 18 из 20 встреч, тогда как Ирак хотя и редко проигрывает, но его атакующие показатели скромнее. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма норвежцев не оставляет сомнений в их превосходстве.





Составы команд Стартовые составы Запасные игроки Расстановка Ирак 12 Джалаль Хассан ВР 23 Мерчас Доски ЛЗ 4 Заид Тахсин ЦЗ 5 Акам Ашем ЦЗ 3 Хуссейн Али ПЗ 24 Заид Исмаил ОП 16 Амир Аль-Аммари ЦП 8 Ибрагим Байеш ЛВ 17 Али Джасим ПВ 18 Аймен Хуссейн ЦФ 9 Али Аль-Хамади ЦФ Главный тренер Хесус Касас Норвегия 1 Эрьян Нюланд ВР 5 Давид Меллер Вольфе ЛЗ 3 Кристоффер Айер ЦЗ 17 Торбьорн Хеггем ЦЗ 26 Юлиан Рюэрсон ПЗ 8 Сандер Берге ОП 14 Фредрик Эушнес ОП 10 Мартин Эдегор АП 20 Антонио Нуса ЛВ 7 Александр Серлот ЦФ 9 Эрлинг Холанд ЦФ Главный тренер Стале Солбаккен Ирак 22 Ахмед Басиль ВР 1 Фахад Талиб ВР 15 Ахмед Хасан ЛЗ 2 Ребин Сулака ЦЗ 26 Франс Путрос ЦЗ 25 Мустафа Садун ЦЗ 6 Манаф Юнис ЦЗ 14 Зидан Икбал ЦП 20 Аймар Шер ЦП 19 Кевин Якоб АП 7 Юссеф Амин ЛВ 21 Марко Фарджи ЛВ 11 Ахмед Касем ПВ 10 Моанад Али ЦФ 13 Ali Yousif ЦФ Норвегия 12 Сандер Тангвик ВР 13 Эгиль Селвик ВР 15 Фредрик-Андре Бьоркан ЛЗ 25 Хенрик Фальшенер ЦЗ 4 Лео Эстигард ЦЗ 24 Сондре Лангас ЦЗ 16 Маркус Хольмгрен-Педерсен ПЗ 6 Патрик Берг ОП 2 Мортен Торсбю ЦП 19 Тело Осгор АП 18 Кристиан Торстведт АП 23 Йенс Хеуге ЛВ 21 Андреас Шельдеруп ЛВ 22 Оскар Бобб ПВ 11 Йорген-Странд Ларсен ЦФ 4-1-1-2-2 12 Хассан 23 Доски 4 Тахсин 5 Ашем 3 Али 24 Исмаил 16 Аль-Аммари 8 Байеш 17 Джасим 9 Аль-Хамади 18 Хуссейн 4-2-2-2 1 Нюланд 26 Рюэрсон 3 Айер 17 Хеггем 5 Вольфе 8 Берге 14 Эушнес 10 Эдегор 20 Нуса 9 Холанд 7 Серлот Остались в запасе Ирак Норвегия 22 Ахмед Басиль ВР 1 Фахад Талиб ВР 15 Ахмед Хасан ЛЗ 2 Ребин Сулака ЦЗ 26 Франс Путрос ЦЗ 25 Мустафа Садун ЦЗ 6 Манаф Юнис ЦЗ 14 Зидан Икбал ЦП 20 Аймар Шер ЦП 19 Кевин Якоб АП 7 Юссеф Амин ЛВ 21 Марко Фарджи ЛВ 11 Ахмед Касем ПВ 10 Моанад Али ЦФ 13 Ali Yousif ЦФ Главный тренер Хесус Касас 12 Сандер Тангвик ВР 13 Эгиль Селвик ВР 15 Фредрик-Андре Бьоркан ЛЗ 25 Хенрик Фальшенер ЦЗ 4 Лео Эстигард ЦЗ 24 Сондре Лангас ЦЗ 16 Маркус Хольмгрен-Педерсен ПЗ 6 Патрик Берг ОП 2 Мортен Торсбю ЦП 19 Тело Осгор АП 18 Кристиан Торстведт АП 23 Йенс Хеуге ЛВ 21 Андреас Шельдеруп ЛВ 22 Оскар Бобб ПВ 11 Йорген-Странд Ларсен ЦФ Главный тренер Стале Солбаккен Остались в запасе 22 Ахмед Басиль ВР 1 Фахад Талиб ВР 15 Ахмед Хасан ЛЗ 2 Ребин Сулака ЦЗ 26 Франс Путрос ЦЗ 25 Мустафа Садун ЦЗ 6 Манаф Юнис ЦЗ 14 Зидан Икбал ЦП 20 Аймар Шер ЦП 19 Кевин Якоб АП 7 Юссеф Амин ЛВ 21 Марко Фарджи ЛВ 11 Ахмед Касем ПВ 10 Моанад Али ЦФ 13 Ali Yousif ЦФ Остались в запасе 12 Сандер Тангвик ВР 13 Эгиль Селвик ВР 15 Фредрик-Андре Бьоркан ЛЗ 25 Хенрик Фальшенер ЦЗ 4 Лео Эстигард ЦЗ 24 Сондре Лангас ЦЗ 16 Маркус Хольмгрен-Педерсен ПЗ 6 Патрик Берг ОП 2 Мортен Торсбю ЦП 19 Тело Осгор АП 18 Кристиан Торстведт АП 23 Йенс Хеуге ЛВ 21 Андреас Шельдеруп ЛВ 22 Оскар Бобб ПВ 11 Йорген-Странд Ларсен ЦФ Главный тренер Хесус Касас Главный тренер Стале Солбаккен

Прогноз на победителя

Норвегия демонстрирует выдающуюся стабильность, забивая в 18 из 20 последних матчей, и имеет опыт побед над сильными соперниками, тогда как атака Ирака слишком ограничена, чтобы рассчитывать на положительный исход против такого фаворита. С учетом всех факторов победа скандинавов выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Норвегии с коэффициентом 1,40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Ирака и Норвегии состоится 17 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».