13 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Ростов-2» и «Спартак-Нальчик».

«Ростов-2»

Ростовский дубль занимает третье место в турнирной таблице (24 очка после 11 туров). Команда находится в отличной форме: четыре победы подряд, забивает в восьми последних матчах. Атака выглядит разрушительной – в среднем 3.00 гола за последние пять игр (15 голов в пяти встречах). Лучший бомбардир Кирилл Чебураков уже забил семь мячей. Оборона действует менее надeжно (1.20 пропущенных в среднем), и клуб пропускает в пяти из семи последних матчей. В прошлом туре «Ростов-2» на выезде переиграл «Нефтяник» (3:1). История личных встреч также на стороне хозяев: четыре победы в четырeх последних очных матчах.

«Спартак-Нальчик»

Нальчикский клуб располагается на девятом месте (16 очков). Команда переживает кризис: не может выиграть в четырeх последних матчах, пропускает в трeх подряд. Атака практически не работает – всего 0.40 гола в среднем за пять игр (два гола в пяти встречах). Оборона при этом выглядит вполне надeжно – 0.60 пропущенных в среднем. В прошлом туре «Спартак-Нальчик» минимально уступил «Кызылташу» (0:1). При этом гости неплохо выступают на выезде: не проигрывают в восьми из десяти последних гостевых матчей.

Факты о командах

«Ростов-2»

3-е место, 24 очка, лучший бомбардир: Кирилл Чебураков (7)

За 5 матчей: 3.00 забито, 1.20 пропущено

4 победы подряд

Забивают в 8 последних матчах

«Спартак-Нальчик»

9-е место, 16 очков, лучший бомбардир: Магомед Ибрагимов (3)

За 5 матчей: 0.40 забито, 0.60 пропущено

4 матча без побед

Пропускают в 3 последних матчах

Не проигрывают в гостях в 8 из 10 матчей

Прогноз на матч «Ростов-2» – «Спартак-Нальчик»

«Ростов-2» находится в великолепной атакующей форме и уверенно обыгрывает соперника в личных встречах. «Спартак-Нальчик» испытывает серьeзные проблемы в нападении и редко забивает. Несмотря на гостевую устойчивость нальчан, хозяева обладают слишком мощным потенциалом, чтобы не добиться победы. Мало кто сомневается, что ростовчане забьют как минимум дважды.

Рекомендованные ставки