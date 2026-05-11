12 мая состоится центральный матч не только 32-го тура саудовской Высшей лиги, но и всего сезона – дерби Эр-Рияда между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем». Лидер встречается с действующим чемпионом и главным преследователем. На кону – чемпионский титул, престиж и история. Обе команды подходят к класико в фантастической форме, что обещает голевое пиршество с участием лучших бомбардиров лиги.

«Аль-Наср»

Команда Криштиану Роналду проводит, возможно, лучший сезон в истории клуба. После 32 туров «Аль-Наср» набрал 82 очка, одержал рекордные 27 побед, забил больше всех – 86 мячей, и имеет лучшую разницу в лиге – +60. Это машина, которая сметает всe на своeм пути. В последних 5 встречах команда наколотила 16 мячей – невероятные 3,20 гола в среднем за игру. Роналду с 28 голами в 34 матчах продолжает переписывать рекорды и остаeтся главной иконой клуба. «Аль-Наср» забивает в 30 последних матчах подряд и не проигрывает в 21 из 23 последних встреч. После побед над «Аль-Шабабом» (4:2), «Аль-Ахли» (2:0) и разгромов в азиатской Лиге чемпионов команда находится на пике формы. Единственный нюанс: оборона иногда даeт сбои – 1,20 пропущенных мяча в среднем за 5 встреч. Однако атака с лихвой компенсирует эти огрехи.

«Аль-Хиляль»

Действующий чемпион не намерен сдавать корону без боя. После 31 тура «Аль-Хиляль» набрал 77 очков и идeт вторым, отставая от лидера. Четыре победы подряд в чемпионате и 15 матчей с забитыми мячами – это уровень гранда. Маркос Леонардо с 23 голами в 41 матче ведeт команду вперeд, а 2,20 забитых мяча в среднем за 5 последних встреч говорят о потрясающей атакующей форме. Победы над «Аль-Халиджем» (2:1), «Аль-Хаземом» (3:0) и «Дамаком» (1:0) подтверждают чемпионский уровень. «Аль-Хиляль» забивает в 13 последних очных матчах с «Аль-Насром» и не проигрывает в 12 из 14 последних личных встреч – это колоссальное психологическое преимущество. Команда умеет играть в дерби и знает, как нейтрализовать даже самую грозную атаку.

Факты о командах:

«Аль-Наср»

Забивает в 30 последних матчах подряд

Забивает в среднем 3,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Лидер чемпионата – 82 очка

Криштиану Роналду – 28 голов в 34 матчах

«Аль-Хиляль»

Победная серия из 4 матчей в чемпионате

Забивает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает в 13 последних очных матчах с «Аль-Насром»

Не проигрывает в 12 из 14 последних личных встреч

История противостояний

«Аль-Хиляль» не проигрывает в 12 из 14 последних личных встреч

«Аль-Наср» забивает в 7 последних очных матчах

«Аль-Хиляль» забивает в 13 последних очных встречах

Три последних домашних матча «Аль-Насра» против «Аль-Хиляля» завершились вничью

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»

Класико саудовского футбола с чемпионской интригой. «Аль-Наср» забивает в 30 матчах подряд и штампует голы пачками. «Аль-Хиляль» забивает в 15 встречах кряду и исторически доминирует в дерби – 12 из 14 последних матчей без поражений. Обе команды забивают в 7 последних очных встречах, и текущая форма только укрепляет уверенность в голевом пиршестве. Учитывая, что три последних домашних матча «Аль-Насра» против «Аль-Хиляля» завершились вничью, наиболее вероятным сценарием видится результативный мир или минимальная победа одной из сторон с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки: